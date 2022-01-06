قيس سعيد : تدخلوا و وضعوا بعض الأشخاص في عدد من المواقع الحساسة في تونس وتكتموا على عدد من الحقائق

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس لدى استقبال رئيسة الحكومة ووزيري الدفاع والداخلية إنه لا مجال للتدخل في القضاء و العدل بعد اليوم مؤكدا إنه و منذ سنوات عديدة تدخلت السياسة في القضاء وتم وضع نصوص على مقاس البعض و التدخل في الأحكام و في حركة القضاة
و أضاف رئيس الجمهورية قوله » كانوا يرتبون الأوضاع ترتيبا في عدد من القضايا الجارية منذ 10 سنوات وحتى اليوم ولم يقع النظر في من نهبوا وسلبوا أموال الشعب لأن الكثيرين تم ابتزازهم و التحالف معهم
و استطرد رئيس الجمهورية قوله « نحن لا نتحالف مع أحد منهم وسنصدع بكلمة الحق مهما كلفنا ذلك و النصوص التي وضعوها على مقاسهم ليست منزلة من السماء » حسب تعبيره
و تابع سعيد قوله « تدخلوا و وضعوا بعض الأشخاص في عدد من المواقع الحساسة في تونس وتكتموا على عدد من الحقائق حتى أن أحدا منهم قال إنه لن يعطي الملفات المتعلقة بالاغتيالات وبالسرقة و بالاعتداء على المال العام ».. وفق قوله
وقال قيس سعيد « يريدون اليوم أن يصوروا أنفسهم ضحايا ومن يريد أن يصور نفسه في موقع الضحية فهو مخطئ والشعب التونسي يعرف كيف تدار القضايا من قبل البعض و أعلم جيدا كيف تدار الحركات في الحركة القضائية تنكيلا بالبعض ومكافأة للبعض » الاخر حسب قوله