قيس سعيد يتحدث عن « مجرمين خونة » دون أن يتجرأ على ذكرهم

أكّد رئيس الجمهوريّة، قيس سعيد، الثلاثاء، على ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ودون تفرقة أو تعلل بالإجراءات أو التخفي وراءها وتقديم المتورّطين في فاجعة الغرق بسواحل جرجيس إلى القضاء
وقال قيس سعيد، في كلمة ألقاها في مستهل اجتماع عقده بثكنة الحرس الوطني بالعوينة بالعاصمة مع عدد من القيادات، : لا يمكن التعلل من جهات معينة بالإجراءات وان تبقى قضايا دون نشر بسبب التخفي وراء تلك الإجراءات حتى لا تتم المحاكمة العادلة
وشدّد قيس سعيد على دور سلك الحرس الوطني في الانتخابات الأخيرة و في الاستجابة لما أسماها : مطالب الشعب في محاسبة كل من أجرم في حق الوطن والشعب » واصفا تلك الاستجابة « بالواجب المقدس
وأكد سعيد، أيضا، على دور الامن والعسكر والقضاة الشرفاء في للتصدي لمن « تآمروا على الدولة في السنوات الماضية »، والذين ما يزالون » « الى حد الساعة يتآمرون على الدولة و على الشعب »
وأضاف في السياق ذاته قائلا : نحن نخوض اليوم معركة تحرير وطني للحفاظ على الدولة ولابد من تطبيق القانون ولا يمكن أن يترك أعداء الدولة والوطن والشعب خارج المساءلة
من جهة أخرى تحدث قيس سعيد عن الأفراد، الذين يقومون بقطع الطرق وسكك الحديد بتعلات واهية، مشددا على أن من يتولى قطع الطرق أو التهديد بذلك لا يمكن أن يبقى « خارج دائرة المساءلة » كما قال في السياق ذاته إن « الحق النقابي مضمون بالدستور ولكنه حق لا يمكن أن يتحوّل إلى غطاء لمآرب سياسيّة لم تعد تخفى على أحد »، حسب تعبيره
وتحدث سعيد خلال اللقاء عن حادثة غرق مواطنين قبالة سواحل جرجيس في سبتمبر 2022 وقال ان الوقت قد مر و أن الإجراءات طالت رغم أن عديد القرائن تشير إلى أنّ عمليّة الإغراق والاغتيال لضحايا الحادثة » كانت مقصودة وذهب ضحيتها البؤساء و الفقراء
وتابع قيس سعيد حديثه بالتشديد على ان من « دبر للعمليّة (الاجتياز خلسة للحدود البحرية ) هو الذي أغرق المفقودين وان العملية كانت مدبرة
ودعا قيس سعيد إلى إحالة المجرمين الحقيقيين على العدالة بعد ان اخذت الاجراءات حظها
وكان الرئيس قيس سعيد قد زار يوم 7 ديسمبر 2022 ثكنة الحرس الوطني بالعوينة أين اجتمع بعدد من القيادات (الأمنية) « لاستحثاثهم على مزيد الإسراع في البحث الجاري في قضية الغرق عرض سواحل جرجيس (ولاية مدنين) أواخر سبتمبر 2022
وفقدت منطقة جرجيس في حادث غرق القارب 18 من أبنائها في رحلة هجرة غير نظامية، ونظم الأهالي جملة من التحركات والاحتجاجات