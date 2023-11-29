قوات الإحتلال الصهيوني تقتل طفلين « قنصا » ، أحدهما يبلغ 8 أعوام، خلال اقتحامها جنين

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، إن قوات إسرائيلية قتلت طفلين فلسطينيين في مدينة جنين، في الضفة الغربية المحتلة.
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، موقعة شهيدين وإصابات وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومة
وأفاد مراسل « العربي » من جنين عميد شحادة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ركزت على حي الدمج في اقتحامها الذي طال جميع أحياء المخيم
وأشار إلى أن عائلات فلسطينية انتقلت من هذه المنطقة إلى داخل مدينة جنين، مع استمرار تمركز آليات جيش الاحتلال في المكان
ورصدت كاميرا « العربي » ما قامت به جرافات الاحتلال في شارع بمدينة جنين دمرته القوات الإسرائيلية في وقت سابق، فيما استهدفت اليوم شبكة المياه فيه والتي تصل إلى مخيم جنين
وذكر المراسل بأن تلك القوات تدمّر الطرق والبنية التحتية وشبكات الكهرباء والمياه في كل اقتحام للمخيم، متوقفًا عند الحصار الذي فرضته اليوم على مستشفيات مدينة جنين قبل أن تنسحب من محيطها
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فقد قتلت القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها طفلين أحدهما يبلغ 8 أعوام
وأوضحت الوزارة أن الشهيدين هما: آدم سامر الغول (8 أعوام)، وباسل سليمان أبو الوفا (15 عامًا)
وقال مسؤول الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين محمود السعدي لوكالة فرانس برس إن : الطفلين كانا يلعبان بمحاذاة منزلهما في طريق فرعي بالقرب من شارع رئيسي وسط مدينة جنين
وأظهر مقطع فيديو لكاميرا مثبتة في الحي على ما يبدو يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحظة إصابة أحد الطفلين الذي سقط أرضا فجأة في الشارع، بينما فرّ أطفال آخرون كانوا الى جانبه بعد سماع صوت الرصاص
وأظهرت الصور إقدام طفل آخر على جرّه أرضا تاركا وراءه آثار الدماء، بينما كان يصرخ طالبا النجدة
اعتقالات بالجملة في الضفة الغربية
إلى ذلك، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء 35 فلسطينيًا، ما رفع إجمالي المعتقلين بالضفة الغربية إلى 3325 منذ 7 أكتوبر
وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإن قوات الاحتلال اعتقلت 35 مواطنًا على الأقل ليل الثلاثاء الأربعاء من مدن وبلدات الضفة الغربية بما فيها القدس
وبوتيرة يومية، ينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اقتحام للقرى والبلدات في أنحاء الضفة الغربية، تصحبها مواجهات مع المقاومة واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين
وصعّد الاحتلال ومستوطنوه من اعتداءاتهم على الفلسطينيين على وقع العدوان على قطاع غزة، الذي خلّف دمارًا هائلًا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية