قوات أمنية مدججة تقتحم ورشة حمادي تفجيرات وتحتجزه

نشرت منذ حين الصفحة الرسمية لرئيس الحكومة الأسبق الإخواني حمادي تفجيرات أو الخليفة السادس التدوينة أسفلة
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منذ قليل قامت قوات أمنية مدججة وباعداد كبيرة باقتحام ورشة رئيس الحكومة الأسبق السيد حمادي الجبالي. وقد قاموا باختطافه واحتجازه دون وجه قانوني في إحدى السيارات الأمنية
نحمل السلطات المسؤولية كاملة على سلامته الجسدية بداية من رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة ووزيرة العدل، علما وان السيد حمادي الجبالي في وضع صحي ليس بالجيد
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ونشر المحامي الإخواني سمير ديلو التوضيح التالي على صفحتة الرسمية بالفايسبوك
توضيح أوّلي بخصوص ما يتعرّض له رئيس الحكومة الأسبق حمّادي الجبالي :
داهمت الورشة التي يشتغل بها فرقة أمنيّة من حوالي 40 عنصرا قامت بحجز كمّيّات الدّهن الموجودة بالورشة مع رفض الإستظهار بأيّ إذن قضائيّ يتيح الحجز ، مع التّعلّل بوجود تعليمات شفاهيّة من وكيل الجمهوريّة ، وقد أصرّ السًيّد حمّادي الجبالي على مرافقة المحجوز إلى مقرّ فرقة الشّرطة العدليّة بحمّام سوسة حرصا على شفافيّة الإجراءات وتفادي أيّ عمل كيديّ .
وقد تحوًل فريق من المحامين لمؤازرته وضمان حقوقه القانونيّة