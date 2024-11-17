قنبلتان ضوئيتان سقطتا أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية الأحد توقيف ثلاثة مشتبه فيهم بعد إطلاق قنبلتين ضوئيتين مساء السبت قرب منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو
وقال البيان « خلال الليل، أوقف ثلاثة مشتبه بهم لضلوعهم في الحادث »، الذي وقع في قيسارية في وسط البلاد، مشيرا إلى أنهم سيخضعون لتحقيق مشترك من قبل الشرطة و جهاز الأمن الداخلي شين بيت
وكانت أجهزة الأمن الإسرائيلية، قد أفادت السبت، أن قنبلتين ضوئيتين سقطتا أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي لم يكن موجودا في قيساريا بوسط البلاد، متحدثة عن : حادث خطير
وقالت الشرطة وجهاز الأمن الداخلي شين بيت في بيان إن « قنبلتين ضوئيتين سقطتا في الباحة أمام منزل رئيس الوزراء »، موضحين أن نتنياهو وأفراد عائلته لم يكونوا في المنزل عند وقوع هذا الحادث « الخطير ».ولم يتم تحديد مصدر القنبلتين