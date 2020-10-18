قناة التاسعة تلغي الحوار مع مُمَجِّد الإرهاب ، الإخواني راشد الخياري

التزاما بما تقتضيه أخلاقيات العمل الصحفي وبالدور الموكول للإعلام في معاضدة المجهود الوطني للتصدي للإرهاب والتطرف وتمسكا بمبدأ أن لا حياد مع الإرهاب وباعتبار التعهد القضائي من قبل النيابة العمومية في قضية التدوينة التي نشرها النائب المستقل راشد الخياري، فقد قررت هيئة التحرير بقناة التاسعة عدم بث الحوار الذي اجري يوم الجمعة 16 أكتوبر 2020 مع النائب راشد الخياري في برنامج وحش الشاشة المبرمج للبثّ يوم الأحد 18 أكتوبر والإكتفاء ببثّ الجزء المخصّص لعائلة الضحيّة عبد الرزاق الخشناوي (رحمه الله) وحجب باقي التسجيل
بيان لقناة التاسعة