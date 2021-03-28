قلة حياء الفَرْفُوري الزغلامية

قلة الحياء
يمينة الزغلامي الفَرْفُوري: بغلي ما خذا حتى تعويضات. اما تمتع بالعفو التشريعي العام ورجع للوظيفة وتمتع بجميع ترقياتو من 1987
معناها عطاووه علی الاقل 12 ملیون فی العام اذا كان بغلها ادمج كاستاذ . إضربهم في 23 سنة .معناها تقريبا 300 مليون مقابل خدمة لم يقم بها . و23 سنة من النشاط الوهمي ستحتسب في جراية تقاعده. وقد تم هذا في إطار لجنة إعادة المسيرة المهنية المجتمعة في الغرف المظلمة للوزارة الاولى طيلة سنين وهم بالآلاف مثله
اما في خصوص الزغلامية، رحمه المصون، وان لا أؤكد حصولها على ااتعويضات في لجنة إعادة المسار المهني للنهضاويين، فإني أعلمها ان حقوقها ثابتة في جراية تقاعد ب 90 بالمائة من المنح البرلمانية الحالية التي تتقاضاها. وان بعلها لو توفيت قبله يتقاضى 75 بالمائة بعنوان نشاطها هي والعكس بالعكس حيث انها ستتقاضى بعنوان نشاطه الوهمي أن توفي قبلها . دون نسيان رأس المال عند الوفاة الذي يساوي 30 شهرية
معناها كان تحسبلها هي وبعلها اش ريشوا من الخزينة واش ما زالت باش تقبضوا هي وبعلها . يا بالحرام ما يعمل أكثر من عشرة مراكز صحية أولية
فاضي شغُلْ