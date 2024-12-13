قطاع غزة: الطيران الإسرائيلي يرتكب مجزرة في مخيم النصيرات

أسفرت غارة جوية شنتها مقاتلات إسرائيلية صباح الجمعة عن مقتل العشرات من الفلسطينيين وإصابة آخرين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
وقالت وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة إن عدد ضحايا : مجزرة النصيرات في المحافظة الوسطى إلى 30 قتيلاً و أكثر من 50 جريحاً معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن. ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة عن مفقودين أسفل المنازل المستهدفة ومبنى البريد القديم
وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إن : طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات على مبنى ومنازل في مخيم النصيرات، ما أسفر عن استشهاد 30 مواطنا وإصابة عشرات آخرين، أغلبيتهم أطفال ونساء
كما أدى قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة إسرائيلية إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين في هجوم على خيمة بها نازحون في مدينة خان يونس في إطار الهجوم الإسرائيلي المستمر على القطاع
وأكدت مصادر طبية فلسطينية أن غارات على القطاع منذ فجر الخميس أسفرت عن استشهاد 70 فلسطينياً، مؤكدة أن أغلب الضحايا – 57 فلسطينياً – كانوا في وسط وجنوب القطاع