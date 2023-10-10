قضيّة « التّآمر » المزعومة: قرار .. بعد الجلسة

تعلم هيئة الدّفاع عن القادة السّياسيّين المعتقلين الرّأي العام أنّ قاضي التّحقيق بالمكتب 36 قد استمع اليوم للأستاذ العياشي الهمّامي وقد ترافع المحامون مبيّنين تهافت التّهمة وطابعها السّياسي الكيديّ، وتقرّر إبقاؤه في حالة سراح، وقد فوجئت هيئة الدّفاع باتّصال قاضي التّحقيق ( هاتفيّا ..! ) بمنسّقها بعد حوالي السّاعة والنّصف من انتهاء الجلسة وإمضاء المحاضر لإعلامه بقرار غير قانوني في شكله ومضمونه و مثير للشّبهات في توقيته : بتحجير السّفر على الأستاذ العيّاشي الهمّامي ومنعه من الظّهور في الأماكن العامّة
وإذ تستنكر هيئة الدّفاع هذا القرار التّعسّفيّ الإعتباطيّ المخالف للقانون وتعلن عزمها على إسقاطه عبر الطّعون القانونيّة وباعتماد كلّ الوسائل المشروعة، فإنّها تعتبره في الحقيقة قرارا بمحاصرة الأستاذ العياشي الهمّامي مهنيّا واجتماعيّا وإمعانا في التّنكيل بالقضاة المعفيّين ظلما بحرمانهم من صوت رئيسيّ في الدّفاع عنهم
كما تجدّد الهيئة دعوتها لهياكل المهنة للدّفاع عن منظوريها و وقف استهداف هيئة الدّفاع التي يتمّ استهداف أعضائها للمرّة الرّابعة
تونس في 10 أكتوبر 2023
هيئة الدّفاع عن المعتقلين السّياسيّين