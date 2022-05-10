قضية « مارينا قمرت » : الحكم بالسجن 06 سنوات في حق سليم شيبوب

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بالسجن مدة 6 سنوات في حق رجل الأعمال سليم شيبوب وصهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي في القضية المتعلقة بـ : مارينا قمرت
وقد مثل شيبوب أمس بحالة ايقاف أمام هيئة الدائرة الجنائية وتمسك ببراءته من التهم المنسوبة مؤكدا أنه لم يحصل على أي منفعة في تحويل صبغة أرض بقمرت الى منطقة سياحية
وساند محامو شيبوب منوبهم في تمسكه بالبراءة وشددوا على عدم وجود أي وثيقة في ملف القضية تدينه وان مصاهرته للرئيس الراحل لا يمكن اعتبارها » حجة قانونية » للادانة
وتجدر الاشارة إلى أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، كان قد أصدر منذ جويلية 2020 بطاقة إيداع بالسجن في حقّ سليم شيبوب على ذمة القضية المتعلقة بـ « مارينا قمرت »، وهي عبارة على مقاسم تمّ الحصول عليها واقتنائها وتغيير صبغتها من فلاحية إلى صناعية دون احترام التراتيب القانونية الجاري بها العمل
وقد تقرّر حفظ التهم في هذه القضية في حقّ رجل الأعمال الراحل عزيز ميلاد بسبب الوفاة والحفظ أيضا في حقّ زوجة سليم شيبوب لعدم كفاية الحجة مع إيقاف التتبعات تطبيقا لقانون المصالحة الإدارية في حقّ عدد من المسؤولين السابقين