قضية سروال الإخواني العفاس بصفاقس تتحول إلى جنائية

يوميات الحجر الصحي الموجه – اليوم السادس عشر- الثلاثاء 19 ماي 2020
الوضع الوبائي في تونس ليوم الثلاثاء 19 ماي 2020 : حالة واحدة أخطر من خمسة
أكّدت وزارة الصحّة اليوم الثلاثاء 19 ماي 2020، في بلاغها عن الوضع الوبائي، تسجيل 6 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك من جملة 1061 تحليلا مخبريا. 05 حالات وافدة من ضمن الذين تم إجلاؤهم ووضعهم في مراكز الحجر الصحي الإجباري و01 حالة محلية (حالة وفاة)، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1043 حالة موزعة كالآتي: 819 حالة شفاء و46 حالة وفاة (تسجيل حالة وفاة جديدة بولاية المهدية) عبّر وزير الصحة عبد اللطيف المكي عن تخوّفه من حالة الوفاة بفيروس كورونا المسجلة في ولاية المهدية والتي لم يتم التفطن إلى إصابة صاحبها بالفيروس إلا بعد الوفاة. ودوّن الوزير على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي أن “الواحد أكبر من الخمسة”، وتابع “البارحة سجلنا ستة حالات جديدة: خمسة منها وهي حالات مستوردة وأصحابها موجودون في مراكز الحجر الصحي و بالتالي لا تزعجنا كثيرا من حيث دلالاتها الوبائية . أما الحالة السادسة فهي للمتوفي بجهة المهدية، رحمه الله، فهي أخطر دلالة وبائيًا لأنها حالة محلية ولا نعرف مصدر عدواها بما يعني أن الفيروس نشط بتلك الجهة عند فرد أو أفراد لا نعرفهم و لا يعرفون أنفسهم أنهم مصابون
صلاة العيد – في زمن الكورونا- ستكون بالبيت : ديوان الافتاء يصدر موقفه الواضح
أشار ديوان الإفتاء إلى أن صلاة العيد سنّة مؤكدة ، ووقتها من ضحى يوم العيد الى الزوال وإذا تعذر إقامتها لسبب من الأسباب كمن وصل الى المسجد متأخرا أو تعذر إقامتها لسبب شرعي كمرض ونحوه ومنه الأوبئة كوباء كورونا المنتشر حاليا وينتقل بواسطة العدوى السريعة ووجب الاحتراز منه والتوقي الصحي بما ينصح به الأطباء ومنه التباعد الجسدي، فيجوز أداؤهــا في البيت . وأكد ديوان الافتاء في بلاغ نشره في الغرض أن حفظ النفس من أعظم أوامر الشرع وتعريضها للهلاك من أعظم نواهيه لقوله تعالى ( وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) – البقرة 195 . وفي الحديث الصحيح عن البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مؤذنه أن يقول في الأذان ( ألا صلوا في رحالكم ) وكان ذلك في ليلة مطيرة. وثبت بالطرق الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبتعد عن كل أرض موبوءة حفاظا على أرواحنا وأرواح غيرنا. وعليه يجوز شرعا لولي الأمر وهو الدولة الأمر بتعليق صلاة الجماعة في المساجد والجوامع وهو ما قررته كل الدول الإسلامية ومنها تعليق صلاة الجماعة بالحرمين الشريفين بمكة والمدينة المنورة. ويجوز أن تصلى صلاة العيد في البيت وهي ركعتان بالفاتحة والسورة جهرا بلا أذان ولا إقامة ولا خطبة. ومن سنتها التكبير في الركعة الأولى 7 تكبيرات بما فيها تكبيرة الإحرام ويكبر في الركعة الثانية 6 تكبيرات بما فيها تكبيرة القيام من الركعة الأولى. ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الأعلى وفي الثانية بعد الفاتحة بسورة الشمس
تأجيل القمة الفركوفونية التي كانت مقررة في تونس في شهر ديسمبر القادم
أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الثلاثاء 19 ماي 2020 محادثة هاتفية مع الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية لويز موشيكيوابو وتناولت المحادثة عديد المحاور منها بالخصوص تأجيل موعد انعقاد القمة التي كان من المفترض أن تحتضنها تونس في شهر ديسمبر القادم . واقترح رئيس الدولة في هذا الصدد تنظيم القمة في جربة، وقد رحبت الأمينة العامة للمنظمة بالفكرة وتعهدت بالعمل على تحقيق ذلك. وأشارت في السياق ذاته إلى أنّه سيتمّ عقد اجتماع افتراضي بين وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة . وفي نفس الإطار المتعلّق بالتعاون الدولي، ذكّر رئيس الجمهورية بمبادرته أمام مجلس الأمن لإيجاد حلّ على المستوى الأممي لأنّ الحجر الصحي وإغلاق الحدود والحلول الإقليمية ليست كافية، كما أنّها ليست عادلة. ولأنّ السلم والأمن الدوليين لا يتعلّقان فقط بالنزاعات المسلحة بل يتعلّقان بالإنسان في كافة أوجه الحياة، فلا سلم دون صحة التي هي حقّ من حقوق الإنسان، ولا أمن داخل الدول وعلى المستوى الدولي، على حدّ سواء، إذا لم تتوفّر مقوّمات الحياة، وإذا لم يتحقق التعاون والتآزر بين أمم يفترض ميثاق الأمم المتحدة أن تكون بالفعل متحدة
قفصة: فتح بحث تحقيقي حول محاولة ثانية لحرق قاطرة بمستودع صيانة وإصلاح القاطرات بالجهة
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، اليوم الثلاثاء 19 ماي، للشّرطة العدلية التابعة لمنطقة الامن الوطني بالجهة، بفتح بحث تحقيقي حول حادثة محاولة حرق قاطرة بمستودع صيانة واصلاح القاطرات من قبل شابين، جدت مساء أمس الإثنين، وذلك اثر التفطن اليهما من قبل أعوان حراسة، وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم محاكم قفصة، جمال برهومي. وأضاف الناطق الرسمي باسم محاكم قفصة، في تصريح لـ(وات)، أنه سيتم كذلك الاستماع الى شهادات اعوان الحراسة، الذين تفطنوا لهذه الحادثة قصد محاولة التعرف على أوصاف المشتبه فيهما. من جانبه، أفاد الناطق الرسمي باسم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، حسان ميعادي، أن الحادثة جدّت حوالي الساعة العاشرة والنصف من مساء الاثنين، عندما تفطن مكلف بفحص عربات نقل الفسفاط وعون حراسة الى تحركات مشبوهة بمستودع القاطرات، وبتحولهما رفقة أعوان آخرين الى المستودع، لاذا الشابان بالفرار، في حين تم العثور على عجلة مطاطية وقارورة بنزين على عين المكان
التقاضي عن بعد في زمن الكورونا : نقاط سوداء رغم عدم تسجيل أي اصابة بالسجون
أعرب النواب خلال جلسة الحوار اليوم الثلاثاء 19 ماي بالبرلمان مع وزيرة العدل ثريّا الجريبي حول سير مرفق العدالة خلال فترة الحجر الصحّي عن أملهم في تطوير المنظومة السجنية وتوجيهها نحو التكوين المهني وذلك لانتفاع المساجين وتسهل عملية إعادة إدماجهم في المجتمع وانتقد النواب طول آجال التقاضي وما ينجرّ عن ذلك من مسّ بحقوق المساجين مطالبين في الآن نفسه بضرورة مراجعة منظومة العقوبات وإدخال العقوبات البديلة والخدمة الإجتماعية والبيئية للحدّ من اكتظاظ السجون التي تعدّ نقاطا سوداء فترة الحجر الصحّي رغم عدم تسجيل إصابات بفيروس كورونا داخلها. ومن جهة أخرى بين عدد من نواب البرلمان أنّه لا يمكن تطبيق الإجراءات الإستثنائية المتعلقة بمجابهة الكورونا في المحاكم والسجون لأنها تشهد إكتظاظا ملحوظا مؤكّدين في الآن نفسه أنّ عديد المحاكم في الجهات تشكو نقائص عديدة وتعاني من بنية تحيتة مهترئة لا تساعد على تطبيق الإجراءات المتخذة. وفي هذا الجانب دعا عدد من النواب إلى ضرورة النظر في وضعية أعوان السجون وتشجيعهم على جدية عملهم خاصة وأنّه لم يتم تسجيل أية إصابة بالفيروس صلب السجون إضافة إلى إعادة النظر في وضعية المحامين الذين أحيلوا على البطالة التقنية وغيرهم من المتداخلين في الشأن القضائي على غرار عدول الإشهاد والتنفيذ والخبراء المحاسبين وعدم هرسلة القضاء خاصة عند النظر في قضايا العنف والإرهاب. وتمّ التأكيد خلال جلسة الحوار على انّه لا يمكن الحديث عن قضاء عادل في ظل غياب أرضية وبنية تحتية تليق بالمحاكم مشيرين إلى أنّ المحاكمة عن بعد تمسّ من مصداقية المحاكمة لغياب الـ 3 أطراف المعنية. من جهة اخرى دعا النواب مرفق العدالة إلى « النظر بجدية وبسرعة في قضايا الفساد المطروحة والتي تهمّ لوبيات من رجال الأعمال الفاسدين وقضايا فساد المال السياسي « مطالبين بتحديد إجراءات رفع الحصانة على أساس قواعد سليمة وواضحة للجميع. واكّدوا على ضرورة تركيز المنظومة التشريعية إذا ما كانت هناك إرادة في عدم الرجوع إلى القائمات السوداء المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب
تواصل مسلسل الحرائق والتخريب ويتواصل البحث عن الخيط الرابط بين كل هذا؟
بعد حرائق الحفصية والنفيضة ودار شعبان الفهري وقاطرة نقل الفسفاط في المظيلة ومعمل القطن بمنزل حياة والمحاولة الفاشلة التي جرت البارحة في قفصة وبعد التخريب الممنهج للطبيعة في الهوارية ةفي حامة قابس وف غابة النخيل ببوشمة وفي طبرقة يتجدد المسلسل اليومي مع هذه الأعمال المرافقة لشهر رمضان ولزمن الكورونا والسؤال يبقى هل من خيط رابط بين كل هذا؟ هل نحن أمام ذئاب تخريب منفلتة تستفيد من تراخي الدولة وأجهزتها ومن انهماك البعض من أبنائها بالمعارك الجانبية خوفنا أن نجد أنفسنا في مرحلة ما قبل الدولة لكن ربما يكون هدف البعض منا الوصول الى تلك الغاية لأن مشاريعه لن يكتب لها التحقيق الا في مثل الاطار من التوحش. وفي الأثناء يتواصل مسلسل الرعب فقد اندلع مساء اليوم الثلاثاء حريقا بمحطة الضخ بمنطقة واد قليبان بسوسة وتمت السيطرة عليه وعودة العمل بالمحطة وفتح تحقيق للتعرف على أسباب الحادث كما حصل حريق في منطقة أخرى من غابة نخيل قابس. كما جدّ اليوم الثلاثاء حريق بإحدى الحضائر الحيوانية التابعة للمركب الفلاحي والصناعي بدرونة من معتمدية بوسالم أتى على مخزن من العلف يحتوي على كمية تناهز عشرة ألاف وحدة علفية من القرط مخصصة لعلف الأبقار الحلوب وتسمين العجول وحسب المعطيات الأولية فإن الحريق ناجم عن تسرّب شرارات نارية من انبوب عادم الصوت لجرّار حيث ذكر عدد من العملة أن الجرار المستخدم في نقل العلف لهذا الموسم قديم ويفتقر الى أدنى ضمانات السلامة من الحرائق وفق تعبيرهم . من ناحيته قال مدير المركب عماد العانسي قال في تصريح لصحفي (وات) أن أسباب الحريق مازالت غامضة وأن مصالح ادارته التي تحّولت على عين المكان بصدد البحث والتحقيق عما اذا كان للحريق علاقة بالجرار او بأسباب أخرى. وتمسح ضيعة بدرونة نحو 1750 هكتارا معظمها أراض سقوية والمختصة في انتاج الحبوب والحليب واللحوم الحمراء وزيت الزيتون ويتراوح سعر وحدة ( والمعروفة حسب التسمية الشعبية بعبارة « بالة » )العلف الاخضر لهذا الموسم بين سبعة وثمانية دنانير القطعة الواحدة
قضية النقابيين في صفاقس رفض الافراج عن المتهمين وإحالتهم على الدائرة الجنائية
افاد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس و مساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بصفاقس مراد التركي « الشروق اون لاين » ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بصفاقس نظرت اليوم في ملف القضية التحقيقية المنشورة ضد 10 أشخاص من أجل ارتكاب جرائم هضم شبه موظف عمومي بالقول والتهديد بمناسبة مباشرته لوظيفه والاعتداء بالعنف الناجم عنه جروح على شبه موظف عمومي بمناسبة مباشرته لوظيفه والسرقة باستعمال العنف الشديد على من وقعت عليه السرقة طبق الفصول 82 و125 و127 و258 و260 و261 من المجلة الجزائية
و كانت الوقائع تعلقت بتشكي مباشر من المدعو محمد العفاس نائب بمجلس نواب الشعب لمركز الأمن الوطني بسوق الزيتون بتاريخ 24 مارس المنقضي و الذي مفاده تعرضه للاعتداء بالعنف و افتكاك هاتفه الجوال و بطاقة تعريفه و شارة نائب و ذلك إثر حضوره بصفته عضو بمجلس النواب و رئيس اللجنة الجهوية الصحية بصفاقس
و بعد إنتهاء الابحاث التحقيقية من طرف قاضي التحقيق انتهت دائرة الاتهام اليوم إلى إصدار قرارها بتوجيه تهمة الاعتداء بالعنف الشديد المجرد على شبه موظف عمومي بمناسبة مباشرته لوظيفه على عدد 8 أشخاص المظنون فيهم . كما وجهت الى 7 منهم تهمة السرقة بإستعمال العنف الشديد على من وقعت عليه السرقة و وجهت على اثنين منهم تهمة هضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد بمناسبة مباشرته لوظيفه . و تم رفض مطالب الإفراج المقدمة في حق متهمين اثنين علما بأن القضية بها 3 أطراف بحالة إيقاف و البقية بحالة سراح و تقرر إحالتهم على انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس
الرئيس ماكرون : لا تراخي بشأن دولة القانون
ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية الصادرة اليوم الثلاثاء أن مما جاء في كلمة الرئيس الفرنسي في الندوة الصحفية التي عقده عقب لقائه من المستشارة الألمانية مركيل يوم الاثنين 19 ماي والذي تم خلاله الاتفاق على حزمة من الاجراءات لدفع النمو في بلدان الاتحاد الأوروبي بعد جائحة الكورونا » من المؤسف أن الظرفية التي دفعتنا لأخذ بعض الاجراءات الاستثنائية لمجابهة الكورونا في بلداننا وقع استغلالها لمواصلة التضييق على دولة القانون في بعض الدول الأعضاء وفي هذا المجال لن تكون الينا أي محاباة أو تراخي. وقد جاء هذا الاعلان تعقيبا على قرار المتخذ في دولة المجر من طرف الوزير الأول فيكتور أوربان بخصوص تمكينه من صلاحيات واسعة من قبل البرلمان رغم أن الوزير الأول المجري أعلن مؤخرا أنه سيتم التخلي عن هذه الاجراءات الاستثنائية في بداية شهر جوان. وفي ما يخص التداعيات السياسية التي انجرت عن تفشي وباء الكورونا قال الرئيس ماكرون : نحن نلاحظ ومع الأسف في بلداننا صعود القوى المتطرفة فنحن نشاهد قوى تدعي أن مواجهة الوباء يمكن أن تتم بطريقة أنجع في نظام استبدادي افضل من النظام الديمقراطي. وهكذا نرى أن الأحقاد الدفينة تطفو على السطح لأن كل القوى المتطرفة تجد في هذا الظرف أحسن تعلة لمواصلة المتاجرة ببؤس الناس وفقرهم
الرئيس ترومب يصرح أنه يتناول الكلوروكين يوميا
أعلن الرئيس الأمريكي ترومب يوم الاثنين 18 ماي أنه يتناول يوميا دواء الكلوروكين كاجراء وقائي في تحدي للسطات الصحية الأمريكية حيث ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية قوله » أنني أتناول هذا الدواء منذ أسبوع ونصف » . ومعلوم أن هذا الدواء مستعمل منذ عقود طويلة للاتقاء من حمى المستنقعات لكن نجاعته بالنسبة الى لمواجهة الكورونا 19 لم يتم اثباتها من طرف أي دراسة جدية رغم تحمس الطبيب الفرنسي ديددي راووت وأضاف الرئيس ترومب « اني أسمع أشياء كثيرة ايجابية حول هذا الدواء واستشهد بالعبارة المعروفة التي تقول » أنه ليس لك ما تخسره ». وقد اعتبر رئيس المعارضة الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي شوك شومار : ان هذا التصريح خطير فهو يعطي للمصابين أوهاما كاذبة ويمكن أن يضع حياتهم في خطر
الوضع الوبائي في افريقيا : مصر تتصدر عدد الوفيات تليها الجزائر
حسب بيانات المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها، أن وفيات فيروس كورونا في عموم القارة الإفريقية، ارتفعت إلى ألفين و834. وتصدرت مصر حصيلة الوفيات بـ 645، تليها الجزائر 555، ثم جنوب إفريقيا 286، والمغرب 192، ونيجيريا 192، والكاميرون 140، والسودان 105. وأشار المركز، في بيان، الثلاثاء، إلى تسجيل 70 وفاة رفعت الحصيلة إلى 2834. وأوضح البيان تسجيل 3 آلاف و500 إصابة في عموم بلدان إفريقيا، لترتفع الحصيلة إلى 88 ألفا و172. كما وصل عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 33 ألفا و863
الوضع الوبائي في العالم
حتى عصر الثلاثاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 4 ملايين و924 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 320 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و928 ألفا، وفق موقع » « وُرْلد ميتر »المختص برصد ضحايا الفيروس
تونس-أريانة سهرة الثلاثاء 19 ماي 2020
الدكتور حبيب القزدغلي