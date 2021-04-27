قضية راشد الخرخاري : وزير الدفاع يعتذر عن حضور جلسة استماع في البرلمان

اعتذر وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي للجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان، عن الحضور في جلسة استماع بخصوص قضية راشد الخرخاري في التاريخ الذي حدّدته اللجنة وهو اليوم الثلاثاء 27 أفريل، نظراً لالتزامنه بالحضور في الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين الجمهورية التونسية والبنكين « بي ان بي باريبا فورتيس » و « بي ان بي باريبا » لتمويل اقتناء شاحنات عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني
ولكن، في ردّه عن دعوة اللجنة، اعتذر وزير الدفاع عن الحضور في جلسة الاستماع ليوميْ الثلاثاء والأربعاء 27 و 28 أفريل فقط، ولم يعبّر عن رفضه المبدئي لدعوة اللجنة