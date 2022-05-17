قضية المطار : السجن لسيف الدّين مخلوف وعصابته

أصدرت المحكمة العسكرية الابتدائية أحكامها فيما يعرف بقضية المطار وهي الاتي
سيف الدّين مخلوف : 5 أشهر
مهدي زقروبة : 6 أشهر
محمّد العفاس : 3 أشهر
نضال سعودي : 5 أشهر
ماهر زيد : 3 أشهر
لطفي الماجري : 3 أشهر
عبد اللّطيف العلوي : عدم سماع الدّعوى
وفيما يلي نص الحكم في
« بعد المفاوضة القانونية صرح علينا وعموما بما يلي: قضت المحكمة ابتدائيا حضوريا في حق سيف الدين مخلوف ونضال سعودي ومهدي زقروبة وعبد اللطيف العلوي ومحمد العفاس وغيابيا في حق ماهر زيد ولطفي الماجري وذلك بسجن كل من نضال سعودي ومهدي زقروبة وماهر زيد ومحمد العفاس ولطفي الماجري مدة 3 أشهر من اجل هضم جانب موظف عمومي…وسجن نضال سعودي زيادة على ذلك مدة شهرين من أجل التهديد بالعنف على موظف عمومي …وسجن المتهم مهدي زقروبة مدة 3 أشهر من اجل الاعتداء بالعنف على موظف عمومي…وسجن المتهم سيف الدين مخلوف لمدة 5 أشهر من أجل هضم جانب موظف عمومي…وعدم سماع الدعوى في حق عبد اللطيف العلوي فيما نسب إليه وعدم سماع الدعوى فيما زاد على ذلك في حق بقية المتهمين
وتعود أطوار « قضية المطار » المتّهم فيها النواب السّابقون، سيف الدّين مخلوف ونضال السعودي وعبد اللطيف العلوي وماهر زيد ومحمد العفاس، والمحامي مهدي زقروبة، إلى شهر مارس 2021 إذ قام عدد من نواب ائتلاف الكرامة، يتقدّمهم مخلوف، بإحداث الهرج بمطار تونس قرطاج، وذلك احتجاجا على منع مواطنة من السفر، باعتبارها مصنّفة ضمن الإجراء الحدودي (س17) وفق ما ورد في ملف القضية