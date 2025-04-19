قضية التآمر : الحكم كامل

الحكم كامل
-كمال بن يوسف اللطيف 66 سنة
-محمد خيام التركي 48سنة
-نور الدين البحيري 43سنة
-عصام الشابي 18 سنة
-جوهر الحبيب بن مبارك 18سنة
-غازي بن الهادي الشواشي 18 سنة
-رضا محمد الحاج 18 سنة
-عبد الحميد بن محمد الجلاصي 13 سنة
-حطاب سلامة 4 سنوات
-رضا علي الجيلاني شرف الدين 16سنة
-صحبي سالم عتيڨ 13سنة
-السيد محمد الفرجاني 13سنة
-محمد بن محمد بن ضو
-كمال بشير البدوي13 سنة
• المتهمين في حالة سراح
-محمد الأزهر العكرمي 8 سنوات
-شكري بن عيسى بحرية 13 سنة
-عياشي رابح الهمامي 8 سنوات
-محمد المبروك الحامدي 13سنة
-نور الدين بوطار 10 سنوات
-محمد بشير اليدوي 13سنة
-حمزة علي المؤدب 33 سنة
علي محجوب الحليوي 33 سنة
-منجي العربي الوادي 33 سنة
-كمال سعيد الڨيزاني 33سنة
-رضا محمد ادريس 33 سنة
-مصطفى كمال البنابلي 33 سنة
– كمال الجندوبي *
-نور الدين بن تيشة *
-كوثر عمارة الدعاسي 33 سنة
– رياض الشعيبي *
-عبد المجيد الزار 33 سنة
-تسنيم محمد الخريجي 33 سنة
-نادية حطاب عكاشة 33 سنة
-كريم بن محمد القلالي 25 سنة
-رفيق عبد الرحمان الشعبوني 33 سنة
-نجلاء خليفة اللطيف33 سنة
-بشرى بالحاج حميدة 33 سنة
-برنار ليفي 33 سنة
شيماء عيسى 18 سنة سجن
محمد رؤوف خلف الله 33 سنة سجن