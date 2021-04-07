قرارات هشام مشيشي لمجابهة فيروس كورونا

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي بعد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على الاجتماع الدوري للهيئة الوطنية للمجابهة فيروس كورونا
واستعرضت الجلسة بيانا حول الوضع الوبائي ومختلف المقترحات والمؤشرات المتصلة بانتشار فيروس كورونا خلال هذه الفترة وجملة المعطيات المتعلقة بالتزود بكميات التلاقيح المبرمجة إضافة إلى الاطلاع على مدى تقدم مراحل حملة التلقيح حسب الجرعات والفئات والأولويات المضبوطة سلفا
وأبرز رئيس الحكومة أن الوضع الوبائي يشهد تطورا يتطلب اتخاذ عدد من الاجراءات المصاحبة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وأخذا بعين الاعتبار لمتطلبات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتربوية وشهر رمضان
وأفادت الناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان في ندوة صحفية عقب ذلك أن اجتماع الهيئة أقر الإجراءات التالية
✔ إجراءات تنطبق من يوم 09 إلى يوم 30 أفريل الجاري
✔ التشديد على تطبيق وسائل الحماية الفردية والبروتوكولات الصحية والرقابة عليها بكل صرامة
✔ منع التجمعات الخاصة والعامة
✔ غلق الأسواق الأسبوعية
✔ دعوة ولاة الجمهورية إلى إعلان حظر الجولان من الساعة السابعة مساءً إلى الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي
✔ إعطاء الإذن للولاة بناءً على تقارير واجتماعات اللجان الجهوية لغلق المناطق ذات مستوى الإختطار المرتفع
✔ اجبارية الحجر الذاتي لمدة خمسة أيام للوافدين من الخارج بعد تقديمهم تحليلا سلبيا قبل السفر
✔ تطبيق توقيت العمل الإداري لشهر رمضان بالنسبة للإدارات العمومية (وهو اجراء استثنائي ينطلق يوم 12 أفريل الجاري)
من جانبه، أفاد وزير الصحة فوزي مهدي أن الوضع الوبائي الحالي يشهد خطورة من خلال عدة مؤشرات أبرزها عدد التحاليل الإيجابية وعدد الوفيات وعدد المقيمين بالمستشفيات مشيرا إلى تسجيل نسب كبيرة في عدد المرضى الوافدين على أقسام الأكسيجان وعلى أقسام الإنعاش مما استدعى من اللجنة العلمية اقتراح إجراءات عاجلة لمجابهة هذا الوضع
كما أوضح الوزير أن طاقة استيعاب أسرّة الإنعاش بالمستشفيات بلغت 80 بالمائة وأسرّة الأكسيجان 50 بالمائة على الصعيد الوطني متوقعا ارتفاع هذه الأرقام في ظل الانتشار الحالي لجائحة كورونا
وأضاف الوزير أنه تم الإذن للمستشفيات لتسخير كل الأقسام والإمكانيات والموارد البشرية بصفة أولية للتكفل بحالات الكوفيد-19 مبينا أنه اقتناء عدة أسرّة إنعاش جاهزة وأن الوزارة ستتسلم غدا هبة من الجانب الأمريكي تتمثل في 30 سرير إنعاش
رئاسة الحكومة
مصالح الاعلام والاتصال
تونس في، 07 أفريل 2021