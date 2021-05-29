قراءة في أسماء « العسكريين » الممضين على رسالة مختار بن ناصر لإنقاذ الغنوشي

29/05/2021 |

بيان إلى الرأي العام  

اليوم إنشغل الإعلام التونسي (المرئي والمكتوب والألكتروني) برسالة مفتوحة توجّه بها عسكري متقاعد من الجيش التونسي إلى سيادة رئيس الجمهورية حيث يحمّله فيها المسؤولية أمام الله والشعب والتاريخ إن لم يطبّق سيناريو يهدف إلى إنقاذ شيخ الإخوان وحركته التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى من السقوط

هذه الرسالة تمّ إمضاؤها ( إلى جانب كاتبها) من طرف عنصر مدني وأربعة ضبّاط وكلّهم من المنتسبين إلى جمعية قدماء معهد الدفاع الوطني ( وأنا واحد من المتخرجين من هذا المعهد ورفضت الإنتماء لهذه الجمعية لأسباب بعينها)

أريد فقط أن أكتفي بنقد هذه الرسالة من حيث الشكل (فقط) لأنير الرأي العام التونسي بالآتي وهو ما يُغني عن الخوض في المضمون

أن محرّر الرسالة من المتعاطفين مع حركة الإخوان (له عديد الصور مع شيخهم ) وهو الذي وضعوه ذات يوم على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب التي قدّم إستقالته منها سنة 2019 بعد أن فشل الفشل الذريع في بلورة إستراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب وتعمّد التعتيم على ملف العائدين من من بؤر التوتر

أحد العسكريين الكبار من الممضين على الرسالة هو صهر أحد القياديين في حركة الإخوان من العسكريين الذين تورطوا في محاولة الإنقلاب التي أجهضها زين العابدين بن علي سنة 1987

العسكري الثالث هو أحد تلامذة الضابط الكبير سالف الذّكر

الضابط الرّابع هو من المتعاطفين مع حركة الإخوان والذي تمّ تجميده في رتبته بعد التفطّن إلى ميولاته الإخوانية

أمّا المدني فهو من المؤلّفة قلوبهم

من المؤسف أن نرى هذه الأيّام عديد الضبّاط المتقاعدين يحشرون أنفسهم في مسائل سياسية من أجل مناصرة طرف بعينه على حساب طرف آخر وهم الملزمون بواجب التحفّظ علاوة على أنهم يسيؤون بسلوكهم هذا إلى المؤسسة العسكرية وهي منهم براءٌ إذ أننا أصبحنا نستمع كلّ يوم إلى بعض الأصوات التي تنادي بإصدار البيان رقم واحد على غرار ما يحدث في بعض البلدان الإفريقية المتخلّفة

على الرأي العام التونسي أن يعلم أنّ مؤسستنا العسكرية العتيدة منزّهة من مثل هذه الخزعبلات التي لا تُلزمها في شيء وهي

المؤسسة العريقة والوطنية التي تحرص على النّأي بنفسها عن كلّ المهاترات والتجاذبات السياسية

الأسعد بوغزي 