قد يجد قيس سعيد مبررا لطرح مشروعه كاملا

🔵الفقرة المتعلقة بالحوار الوطني في بيان المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل رسالتها ان التباين بين مقاربة الرئيس قيس سعيد للحوار الوطني و مقاربة اتحاد الشغل مازال واسعا
🔵واذا أضفنا الى ذلك الموقف الذي عبر عنه اليوم نائب رئيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي عندما قال » إن عدم مشاركة الرابطة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد وارد و ان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لن تشارك في حوار نتائجه مُحددة ومعلومة مسبقا وترفض المشاركة في حوار يفتقد لأهم الشروط
🔵يضاف الى ذلك « صمت » منظمة الأعراف » إلى حد الآن، « صمت » لا يفهم منه فقط الموافقة على مقاربة الرئيس قيس سعيد انما أيضا قد يخفي تحفظات حول المقاربة
🔴التقدير هو أن مصير الحوار الوطني مازال في عداد المجهول
🔵فرضية عدم مشاركة عدد من المنظمات الوطنية في الحوار الوطني على قاعدة مقاربة الرئيس قيس سعيد تبقى قائمة
🔴وقد يجد الرئيس قيس سعيد في ذلك مبررا لطرح مشروعه كاملا، محملا الآخرين عدم المشاركة
🔴وقد يعمق الأمر الازمة القائمة سياسيا
نور الدين المباركي