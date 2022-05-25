قدماء مسيّري الرّابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان يساندون قرار الهيئة الادارية لاتحاد الشغل المقاطع لحوار قيس سعيد الشكلي

احتراما لتاريخ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ودورها النضالي الدّائم وخاصة زمن الأزمات وإيمانا برمزية الرابطة كمرجع وبوصلة للعديد من الفاعلين وطنيا ودوليا، واقتناعا بالدور الريادي لها في مجال حقوق الإنسان وبضرورة المحافظة عليه و تعزيزه ومن منطلق الغيرة على استقلالية الرابطة وعلى مصداقيتها
يعبر قدماء مسيّري الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عن استيائهم العميق لما آلت إليه الأوضاع داخل هذه المنظمة الحقوقية العريقة، حيث سجلت غيابا ملحوظا واستقالة شبه تامّة أمام عديد التجاوزات الخطيرة المخلّة بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان في شموليتها وترابطها وبدولة القانون والمؤسسات، خاصة منذ 25 جويلية 2021، وانتهى الأمر إلى موافقة الهيئة المديرة للرابطة باغلبية التصويت الدخول في حوار صوري لا يستجيب لأدنى ضمانات الشفافية والديمقراطية ومعروف النتائج مسبقا
واذ يعبرون عن مساندتهم للاتحاد العام التونسي للشغل وقرار هيئته الادارية الوطنية التي رفضت الدخول في حوار شكلي ، لا يعدو أن يكون سوى تزكية لقرارات اتخذها رئيس الجمهورية بصورة آحادية دون استشارة لأيّ كان، فإنهم يذكرون بأن الرابطة كانت دائما الى جانب المنظمة الشغيلة وبقيّة المنظّمات الوطنية المستقلّة في المواقف النضالية والمعارك الحقوقية، وذلك زمن الاستبداد وبعده. كما يذكّرون بأنّ الرابطة وحلفاءها، هم سلطة مضادة وقوة اقتراح موحدة، بالتنسيق فيما بينهم، في كل ما يتعلق بالشان الوطني، لا سيما في المنعرجات الوطنية
وعليه، فهم يدعون الرابطيات والرابطيين الذين يتحملن/ يتحملون مسؤولية في المنظمة إلى موقف تاريخي يرتكز على مبادئ الرابطة وثوابتها ويرفض الوصاية والاصطفاف وراء السّلطة مهما كانت التعلّات، ويدعو إلى حوار وطني حقيقي دون إقصاء، قادر على اخراج البلاد من الازمات العميقة التي تعيشها ويحافظ على المكتسبات الديمقراطية التي تحققت منذ الثورة
توفيق بودربالة، رئيس شرفي
مختار الطريفي، رئيس شرفي
عبد الستّار بن موسى، رئيس شرفي، جائزة نوبل للسلام
سهير بلحسن، نائبة رئيس، عضوة هيئة مديرة
مسعود الرمضاني، نائب رئيس، عضو هيئة مديرة
عبد الرحمان الهذيلي، كاتب عام، عضو هيئة مديرة
خديجة الشريف، نائبة رئيس، عضوة هيئة مديرة
خميّس الشمّاري، كاتب عام، عضو هيئة مديرة
مالك كفيف، أمين مال، عضو هيئة مديرة
هالة عبد الجواد، كاتبة عامة مساعدة، عضوة هيئة مديرة
أنور القوصري، عضو هيئة مديرة
العياشي الهمّامي، عضو هيئة مديرة
فتحي التوزري، عضو هيئة مديرة
فرج فنيش، عضو هيئة مديرة
صلاح الدّين الجورشي، عضو هيئة مديرة
شكري الذويبي، عضو هيئة مديرة
أحمد القلعي، عضو هيئة مديرة
محمد كريشان، عضو هيئة مديرة
زهير بن يوسف، نائب رئيس، عضو هيئة مديرة
لطفي الحاجي، عضو هيئة مديرة
نوردين فلاح ، عضو هيئة مديرة
سفيان بن حميدة، عضو هيئة مديرة
خليل الزاوية، عضو هيئة مديرة
خميس قسيلة، كاتب عامّ، عضو هيئة مديرة
بلقيس المشري، نائبة رئيس، عضوة هيئة مديرة
الحبيب الزيادي، عضو هيئة مديرة
محمود الوسلاتي، نائب رئيس، عضو هيئة مديرة
عبد الكريم العلاقي، عضو هيئة مديرة
تونس في 25 ماي 2022
بيان