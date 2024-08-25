قبل أيام معدودة من الإنتخابات الرئاسية ، قيس سعيد يقوم بزلزال في حكومته

قبل أيام معدودة من الإنتخابات الرئاسية ( 6 أكتوبر القادم ) ، قرر رئيس الجمهورية قيس سعيّد ، صباح اليوم الأحد ، إجراء تحوير حكومي مزلزل تم بمقتضاه تعيين كلّ من
– خالد السهيلي : وزيرا للدفاع الوطني
– محمد علي النفطي : وزيرا للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
– مصطفى الفرجاني : وزيرا للصحة
– سمير عبد الحفيظ : وزيرا للاقتصاد والتخطيط
– عصام الأحمر، وزيرا للشؤون الاجتماعية
– سمير عبيد : وزيرا للتجارة وتنمية الصادرات
– عز الدين بن الشيخ : وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
– نور الدين النوري: وزيرا للتربية
– منذر بلعيد: وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
– الصادق المورالي، وزيرا للشباب والرياضة
– سفيان الهميسي: وزيرا لتكنولوجيات الاتصال
– رشيد عامري: وزيرا للنقل
– وجدي الهذيلي: وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية
– حبيب عبيد: وزيرا للبيئة
– سفيان تقية: وزيرا للسياحة
– أحمد البوهالي: وزيرا للشؤون الدينية
– أسماء جابري : وزيرة للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
– أمينة الصرارفي : وزيرة للشؤون الثقافية
– رياض شوّد: وزيرا للتشغيل والتكوين المهني
– محمد بن عياد: كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
– حمادي الحبيّب: كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مكلفا بالمياه
– حسنة جيب الله، كاتبة دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني، مكلفة بالشركات الأهلية