قافلة الصمود نحو غزة لم تنسق مع السلطات المصرية للوصول إلى رفح

ملاحظات حول تصريح » مصدر دبلوماسي مصري رفيع » لصحيفة : المرصد الليبية
1️⃣نفي » المصدر » علمهم بالقافلة التونسية الجزائرية، وأكد عدم التنسيق معهم من قبل أي جهة
وفق تصريحات سابقة للمشرفين على القافلة فإنه تم التواصل مع السفارة المصرية بتونس وشرح أهداف القافلة وطرح مسألة عبور الأراضي المصرية
2️⃣لم تُنسق معنا أيٌّ من حكومات الدول الثلاث بشأن هذه القافلة
القافلة هي بمبادرة وتنظيم من مكونات غير حكومية وبالتالي فإن التنسيق يتم عبر الهيئة المشرفة و دور الحكومات هو تقديم الدعم والمساندة و تسهيل العملية ، واذا لم تتصل الحكومات بالسلطات المصرية بشأن القافلة ، فذلك يعني أنها ليست مشرفة عليها و ايضا انها لم تطلب تسهيل دخولها
3️⃣حملة الجوازات التونسية والجزائرية يحتاجون إلى تأشيراتٍ مسبقة من سفارات مصر في عواصمهم، ولم يتقدَّم أيٌّ منهم بطلبٍ في هذا الخصوص
هذا الصحيح ، وفي تونس تم التواصل مع السفارة المصرية والى جانب تأشيرات الدخول هناك ما يعرف بتصاريح الدخول الاستثنائية التي تكون محددة بالوقت و المسار
4️⃣من غير المقبول إرسال آلاف الناس إلينا بشكلٍ عشوائي دون تنسيق أمني أو دبلوماسي أو لوجستي
القافلة ليست عملا عشوائيا ، إنما هي في سياق حملة دولية تشمل نحو 32 دولة بهدف محاولة فك الحصار ، مع حق الدولة المصرية وغيرها من المتابعة الأمنية للداخلين إلى أراضيها
5️⃣معبر رفح الفلسطيني مُدمَّر تمامًا وهو منطقة حرب، ومنسقو هذه القافلة يعلمون ذلك جيدًا ولكن هدفهم معلوم
اذا كان للقافلة أهداف أخرى الحركة التضامنية و محاولة فك الحصار ..فاكشفوا الأمر
نورالدين المباركي