قاضي التحقيق يفرج عن شيماء عيسى و النيابة العامة ترفض

بعد وقت وجيز من إعلان قرار قاضي التحقيق في تونس الإفراج عنها، طعنت النيابة العامة الجمعة في قرار إطلاق سراح المعارضة شيماء عيسى المحتجزة منذ شهر فيفري بشبهة « التآمر على أمن الدولة »، ما يعني إبقاءها موقوفة، بحسب ما أفاد محاموها
وأمر قاض بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في وقت سابق الجمعة بالإفراج عن شيماء عيسى المحتجزة بشبهة « التآمر على أمن الدولة »، لكن الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة أوقف تنفيذ هذا القرار، وفق المحامين
أوقفت شيماء عيسى (43 عاما) في 22 فيفري، وهي واحدة من قيادات جبهة الخلاص الوطني، ائتلاف المعارضة الأبرز للرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات منذ 25 تموز/يوليو 2021
والناشطة من بين حوالي عشرين معارضا وصحافيا ورجل أعمال أوقفوا في إطار تحقيق بشبهة « التآمر على أمن الدولة »، وقد وصف سعيّد الموقوفين بأنهم : إرهابيون
واستُجوب بعض الموقوفين بشأن لقاءات ومراسلات هاتفية مع دبلوماسيين أجانب، واستجوب البعض الآخر بشأن مقابلات مع وسائل إعلام، بحسب محامييهم
وشجبت منظمات غير حكومية محلية ودولية التوقيفات، مستنكرة الإرادة السياسية لقمع الأصوات الحرة
ويذكر أنه في 16 جوان ، اتهم زعيم جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي الرئيس قيس سعيّد بالسعي لـ »تجريم » أي شكل من أشكال المعارضة، وجاءت تصريحاته قبل استجوابه في قطب مكافحة الإرهاب في إطار التحقيق بتهمة: التآمر على أمن الدولة