قاضي التحقيق بقابس يصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق الإخواني محمد بن سالم

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقابس مساء أمس ، بطاقة إيداع بالسجن في حق الإخواني محمد بن سالم وذلك من أجل
المشاركة في تنظيم وفاق يهدف الي إعداد وتحضير جريمة محاولة اجتياز الحدود التونسية خلسة ومسك عملة أجنبية في غير الأحوال المسموح بها قانون ومخالفة قانون الصرف
و هذه التهمة وجهت إلى محمد بن سالم و 5 آخرين بينهم : احمد عماري وعلي اللافي اللذين لم يتم سماعهما بعد
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقابس تنقل أمس الثلاثاء 7 مارس 2023 ، إلى مستشفى الهادي شاكر بصفاقس أين يقيم محمد بن سالم بعد ان تعرض لوعكة صحية، وتولى سماعه