قاضي التحقيق بصفاقس يجد أدلة وقرائن كافية لتوجيه تهمة القتل إلى ابن المقتولين

تم مساء امس الخميس، الإحتفاظ بإبن الهالكين، اللذين راحا هما وإبنتهما ضحية جريمة القتل التي جدت مساء الاربعاء، بمنطقة حي الحبيب، التابعة لصفاقس الجنوبية، بالاضافة الى صديقه، وذلك بعد توفر لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية صفاقس2، ما يكفي من الأدلة والقرآئن لتوجيه تهمة قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية القصد والإضمار، لهما ، وفق ما افاد به الناطق الرسمي بإسم المحكمة الابتدائية صفاقس ووكيل الجمهورية بها هشام الكسيبي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء
وذكر، ذات المصدر القضائي،أن النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائية صفاقس2، قد أذنت بفتح بحث تحقيقي، في ملابسات جريمة القتل التى راح ضحيتها ثلاثة اشخاص من نفس العائلة (الأب والأم وإبنتهما)، وذلك من أجل قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية القصد، على معنى الفصلين 201 و202 من المجلة الجزائية، مشيرا إلى أن إبن الهالكين الذي تم الإحتفاظ به هو وصديقه، هو من قام بالإعلام على الجريمة