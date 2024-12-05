قائد « هيئة تحرير الشام » الإرهابي أبو محمد الجولاني يقول أن المجاهدين الثوار بدأوا بالدخول إلى مدينة حماة

أعلنت قوات المعارضة السورية بعد دخولها مدينة حماة في وسط سوريا الخميس أنها أخرجت مئات السجناء من سجن المدينة المركزي الذي دخلته أيضاً، وفق ما أكد أحد قادتها العسكريين، فيما أعلن الجيش السوري إن الوحدات العسكرية المرابطة في المدينة قامت : بإعادة الانتشار والتموضع خارجها
وقال قائد « هيئة تحرير الشام » الإرهابية أبو محمد الجولاني، الخميس، إنه « لا ثأر » بعد دخول الفصائل المعارضة إلى مدينة حماة في وسط سوريا
وفي مقطع فيديو مقتضب نشرته إدارة عمليات الفصائل الإرهابية عبر تطبيق « تلغرام »، خاطب الجولاني أهالي المدينة قائلاً: أبشّركم أن إخوانكم المجاهدين الثوار بدأوا بالدخول إلى مدينة حماة لتطهير ذاك الجرح الذي استمر في سوريا لمدة 40 عاماَ
من جانبه، قال القيادي حسن عبد الغني من إدارة عمليات الفصائل إن الفصائل المعارضة تخوض « معارك شرسة » في مناطق مختلفة من حماة ضد جنود « النظام الإجرامي »، بحسب وصفه، مضيفاً أنهم حققوا تقدماً على عدد من الجبهات داخل المدينة، واخترقوا مركز المدينة
وبينما أعلنت المعارضة تقدمها في مدينة حماة ذات الأهمية الاستراتيجية، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن بيان للجيش السوري قال فيه إنه « خلال الساعات الماضية ومع اشتداد المواجهات بين جنودنا والمجموعات الإرهابية، تمكنت تلك المجموعات من اختراق محاور عدة في المدينة ودخولها