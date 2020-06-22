قائد القيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا يلتقي بتونس وزيرالدفاع الوطني

مثّل التعاون العسكري بين البلدين وسبل تدعيمه محور اللقاء الذي جمع ظهر اليوم بالقاعة الشرفية بالعوينة وزير الدفاع الوطنـي السيد عماد الحزقي بقائد القيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا الجنرال “ ستيفان .ج. تاونسند” بحضور سفيري الولايات المتحدة الأمريكية بتونس وليبيا وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش
وأكد وزير الدفاع الوطني بالمناسبة على أهمية التعاون التونسي الأمريكي خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية تعد شريكا مميزا لبلادنا معبّرا عن أمله في مزيد تطويره في مناخ من الثقة المتبادلة بما يدعم القدرات العملياتية للجيش الوطني التونسي
كما تناول اللقاء الوضع الأمني الإقليمي وذلك على إثر الزيارة التي أداها قائد القيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا إلى ليبيا ولقائه بالمسؤولين الليبيين، حيث أكد وزير الدفاع الوطني على ثوابت الموقف التونسي القائمه على دعم الشرعية بليبيا وعلى وجوب التسوية السياسية والأخذ بعين الإعتبار أولا وأخيرا مصلحة الشعب الليبي مشددا في ذات السياق على رفض تونس كل أشكال التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا وكل مشاريع التقسيم
من جهته أكد قائد القيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا على تطابق موقف الولايات المتحدة الأمريكية مع موقف تونس، مؤكدا حرص بلاده على دعم كل الجهود الرامية إلى وقف النزاع المسلح والبحث عن تسوية سياسية له
المصدر : وزارة الدفاع الوطني