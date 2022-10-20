قائد القيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا يزور تونس

في أول زيارة له إلى شمال إفريقيا منذ تنصيبه على رأس القيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا (أفريكم )، زار الجنرال مايكل لانجلي تونس في الفترة ما بين 18 و 19 أكتوبر. خلال زيارته، إلتقى الجنرال لانجلي والقائمة بالأعمال ناتاشا فرانشيسكي بوزير الدفاع الوطني عماد مميش للتأكيد على أهمية الشراكة العسكرية العريقة بين الولايات المتحدة وتونس، كما اجتمعوا مع قيادات عسكرية رفيعة المستوى
كجزء من زيارته لتونس، قام الجنرال لانجلي بوضع إكليل من الزهور في المقبرة الأمريكية بشمال إفريقيا في مدينة قرطاج وهي المثوى الأخير لـ 2841 جنديًا أمريكيًا ضحوا بحياتهم في الحرب العالمية الثانية
والتقى الجنرال لانجلي أيضا بالجنود الأمريكيين على متن السفينة « أو.أس.أن.أس ترانتن » الراسية حاليًا في ميناء حلق الوادي
وقد أكد الجنرال مايكل لانجلي أن « تونس شريك بحري مهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي في البحر الأبيض المتوسط وفي جميع أنحاء إفريقيا ». وأضاف « أسفرت هذه الزيارة عن مناقشات مثمرة حول الفرص المستقبلية للعمل المشترك بين قواتنا البحرية ومنحتني نظرة ثاقبة إضافية حول كيفية استمرار أفريكم في دعم الحلول التي تقودها إفريقيا لهذه القضايا البحرية العابرة للحدود