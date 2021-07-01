فِيقُو من منامة العتارس…الراجل معَيْنِتُّو موزة على رأس جمعية وهمية

صباح الخير
اللي يتساءلو حايرين » وينو رئيس لبلاد أمام ما يحصل هالنهارين؟؟ نقلهم: فيقو من منامة العتارس.. الراجل معينتو موزة على رأس جمعية وهمية « الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري » ..باش يمارس لعبة الدستور في بلاد ما تعرف كان البعير وما حمل البعير.. و رعيتهم ما تسمع بالدستور كان سمعان.. في بلاد يقتل فيها من طالب بدستور.. في بلاد ما يمارس فيها كان أحكام الفتاوى.. والبحث عن الحيل الفقهية اللي تسعفهم بالجواب » الشرعي » في زواج المسيار.. والزواج السياحي.. وزواج البوي فراند.. وحتى المالية الإسلامية أمورها واضحة بما أنّها في أيدي الإخوان بجميع البنوك الإسلامية.. بلاد متلحفة بالشريعة اللي خلقها فقهاء القرون الوسطى ولبسوها جبّة القداسة .. وجايين اليوم مطالبين بتدخّله في تطبيق القانون؟؟؟ وممارسة مهامه باعتباره رئيسا للجمهورية؟؟ بالفلاقي الراجل معيّن » عامل » عند بني خونج.. والغريب معين على » كذبة كبيرة » فاشوش…راهو ما يندبلكم كان ظفركم… تعرّينا راهو..والشهيلي ياكل في جلودنا
آقفو لشرفكم وشرف بلادكم.. وإلاّ باش نلقاو رواحنا.. ملوحين في هاك البقعة اللي ما تتسمّاش .. ويلزم الملفات بكلها تتحل.. ويتحاسب المذنب في حق البلاد والعباد
الدكتورة نائلة السليني