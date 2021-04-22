في معركة تأويل الدستور، اتحاد الأعراف يحذر من القفز إلى المجهول

بيان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
حول التجاذبات التي تشهدها الساحة السياسية الوطنية
شهدت الساحة الوطنية في الأيام الأخيرة احتداد الخلافات بين الرؤساء الثلاثة، بسبب ما أصبح يطلق عليه ب »حرب التنازع على الصلاحيات » وب : معركة تأويل الدستور
وإزاء هذه الوضعية وأثرها السيء جدا على الوضع العام بالبلاد، فإن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
° ينبه من التداعيات الخطيرة لهذه الأجواء المشحونة ولهذه التجاذبات التي ما فتئت تحتد ويعتبر أن تواصلها أصبح ينذر بالقفز في المجهول ويهدد استقرار البلاد
° يدعو الرؤساء الثلاثة إلى التهدئة والأخذ بعين الاعتبار لدقة المرحلة التي تمر بها البلاد، ويهيب بهم الإسراع بالجلوس على مائدة الحوار لتجاوز كل الخلافات لأن استمرارها لا يمكن أن يخدم مصلحة أي طرف كان، وستكون عواقبه وخيمة على الجميع وعلى الشعب التونسي بالدرجة الأولى
° يشدد على وجوب انكباب كل السلطات وكل القوى الوطنية على المشاغل الحقيقية والحيوية للتونسيين، ومعالجة المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تشهد تدهورا مستمرا وتفرض الانطلاق في الإصلاحات العاجلة والهيكلية
رئيس الاتحاد
سمير ماجول