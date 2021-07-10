في « مطبخ » الغنوشي… « حكومة سياسية » لإنعاش منظومة حكم مهترئة

* إن الابقاء على ساكن القصبة الحالي والايهام بضخ دماء جديدة وتحويل الحكومة بقدرة قادر الى حكومة سياسية سيعفي مهندسها وداعميها من « قبضة » أو تعطيل رئيس الجمهورية وكأننا في صلب فلم كارتوني مخصص للأطفال
*******
تناقلت وسائل إعلام ومواقع اخبارية أمس خبرا مفاده أن لقاء جمع رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي برئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وذلك في منزل : الشيخ
وقيل ايضا أن الموضوع الرئيسي في اللقاء كان كيفية التعاطي مع الأزمة السياسية في ظلّ تعطل العمل الحكومي وعدم مباشرة 11 وزيرا نالوا الثقة في البرلمان لمهامهم، وتم بالمناسبة طرح مقترح الاجتماع الأخير لمجلس شورى النهضة المتعلق بتشكيل حكومة سياسية كما لم تغب عن نقاش « الثلاثي » أزمة الكوفيد والوضع الصحي في البلاد ومفاوضات صندوق النقد الدولي واشتراطاته وكذلك عدم رضا بعض الأحزاب والكتل البرلمانية المكوّنة للحزام السياسي للحكومة بتحميلها مسؤولية الأزمة التي تعيشها البلاد رغم أنّها ليست طرفا في الحكومة
وفي انتظار أن تتضح الصورة وتنكشف الطبخة التي تُجهّز في منزل « الشيخ » بعد أن فاحت الرائحة، يمكن القول أن « مخرجات » هذا اللقاء وما سيليها لن يكون سوى جرعة أوكسجين كما سبق وأن كتبنا لمنظومة حكم مهترئة في وقت يطلق فيها الجميع صفارات الإنذار ويذرف فيها مسؤولو « آخر وقت » الدموع أمام هول الوضع الصحي ببلادنا
وقد بان بالكاشف مرة أخرى أن هناك معظلة ترتيب أولويات لدى أركان منظومة الحكم، فبعضها أهدر جهدا ووقتا في الهراء عن تغيير النظام السياسي وتعديل الدستور والوعد والوعيد، والبعض تفرغ للعبث والعنف المادي والمعنوي والاعتداء على الذوق العام وعلى قيم المجتمع في المباشر قدام العالم، والبعض الآخر أطبق على الحكم والدولة وبدأ في التنصل من الحكومة إنقاذا للنفس بدل البحث عما ينفع الناس وينقذ أرواحهم بتوفير التلاقيح وتعزيز المرفق الصحي العمومي وتسخير القطاع الخاص واقرار اجراءات المرافقة الاجتماعية الضرورية لمساعدة التونسيين على تحمل إجراءات الحجر الصحي وتقاسم التضحيات
إن الزيارات الشخصية والعائلية والإنسانية سلوك محمود حتى بمنطق قيمنا وثقافتنا المجتمعية بيد أن اللقاءات « الحميمية » التي يُناقش فيها الحكم وتُطبخ فيها « الصفقات » لا تعوض أطر الحكم الرسمية وتظل فوق كل ذلك محل شبهة وشك وتشكيك مشروع لسببين وجيهين على الأقل، أولهما أن من تسبب في الأزمة الراهنة يصعب أن يكون مصدرا لحلها، وثانيهما أننا نحتفظ بذكريات سيئة عن مثل هذه « المآدب » سواء ما رُتب منها خارج البلاد كما حصل ذات صيف في باريس سنة 2013 أو في الداخل في « مطابخ » ومنازل أركان منظومات الحكم المتعاقبة السابقة
وحري بساكن القصبة، وهو نظريا ابن الادراة والدولة التونسية وخبير بخصوصياتها وقد يكون عارفا بسبل إنقاذها، أن يدرك أنه لا يحتاج في تقديرنا لموائد الطعام أو الضيافات لترتيب حكمه خصوصا وأن من بين التقاليد التي تم إرساؤها بعد ملحمة 14 جانفي 2011 غير المكتملة تنسيقيات الحكم، أي لقاء الاحزاب والكتل الداعمة للحكومة والتي تجتمع مع رئيسها بشكل دوري وترتب معه كل شيء بما في ذلك تقاسم « الغنائم » في مستوى التوزير ورئاسة المؤسسات العمومية وتولي الخطط الوظيفية السامية في مستوى الولاة والمعتمدين والعمد وغيرهم وهو أمر يُفهم ويُعتبر وفق بعض القراءات السياسية أمرا مشروعا لمن خرج من الصندوق
أما فيما يتعلق برئيس قلب تونس، والذي لا يزال مطالبا بتوضيح موقفه لناخبيه قبل غيرهم بخصوص التقائه غير الطبيعي مع النهضة بعد أن بنا انتصاره في الانتخابات على استعدائها، فهو مدعو ايضا للوضوح في علاقة بالموقف من القصبة وبيان الاسباب الحقيقية التي تجعله مساندا قويا لحكومة ليس ممثلا فيها بشكل مباشر على الاقل ولا نخال أن طيبة القلب وحب فعل الخير والبحث عن الاستقرار تكفي وحدها ليرهن حزب بطم طميمه نفسه لخصمه
ويظل اللغز الأهم فيما يضمره « الشيخ » لضيفيه، نبيل القروي رئيس قلب تونس وباعث قناة نسمة، وهشام المشيشي رئيس الحكومة « المستقل »، وما يضمره أيضا للبلاد والعباد
إن التمرير الناعم لتحوير حكومي جديد يُبقي الحكومة برمتها « مضمونة » لدى النهضة هو جوهر الموضوع اليوم، بعبارة أخرى إعادة الانتشار داخل نفس منظومة الحكم المهترئة بأخف الأضرار هو الوصفة المناسبة والممكنة، و »الشيخ » يعرف جيدا من أن تؤكل الكتف كما يقال، حيث صعب جدا إعادة اختيار رئيس حكومة وفريق حكومة جديدين خصوصا وان الامر يفرض المرور بقرطاج والوقوع مرة أخرى تحت رحمة ومزاج و »مصلحة بريد » رئيس الجمهورية
ومن هذا المنطلق فإن الابقاء على ساكن القصبة الحالي والايهام بضخ دماء جديدة وتحويل الحكومة بقدرة قادر الى حكومة سياسية سيعفي مهندسها وداعميها من « قبضة » أو تعطيل رئيس الجمهورية وكأننا في صلب فلم كارتوني مخصص للأطفال
إن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو حول هذه الوصفة أو التسمية الغريبة للحكومة المنتظرة ومعنى أن تكون سياسية برئيس « مستقل » غير متحزب ومشكّلة على قاعدة التوازنات السياسية والتدافع السياسي
إن حكومة هشام المشيشي الحالية سياسية بامتيياز رغم عدم تحزب أعضائها – في الظاهر على الاقل- ولولا الترتيبات السياسية لما كان لها وجود أو صمود طيلة هذه الفترة
ونفس الامر بالنسبة الى الحكومة القادمة إن قُدر لها أن تولد من رحم هذه الاغلبية سواء ظلت مضيقة أو موسعة فهى ستقوم على اساس الحسابات السياسية وستمارس السياسة سرا وجهرا
إن الحيلة هي في ترك الحيل، ولا وجود في تقديرنا سوى لنوعين من الحكومات، حكومة فعلية نسميها كما نشاء، سياسية أو تقنية أو فنية أو رياضية، وحكومة تصريف أعمال تحوز هذه الصفة بمجرد الاستقالة أو سحب الثقة أو إجراء انتخابات تفضي آليا الى تبديلها وفي بعض الحالات إعادة تزكيتها كليا |أو جزئيا
والمفروض أن تكون حكومة المشيشي حكومة إنجاز كاملة الصلاحيات غير أنها تحولت منذ زمن – رغم عدم الاستقالة أو سحب الثقة أو الانتخابات الجديدة – الى حكومة تصريف أعمال في الواقع، ثلثها معطل وعلاقتها بالجزء الثاني في السلطة التنفيذية أي رئاسة الجمهورية معطلة ايضا وأداؤها لم يعد يغضب التونسيين فقط وإنما الداعمين الحصريين لها وهو ما يدفعهم لإنقاذها أو بالأحرى انقاذ أنفسهم، ويكفي هنا ان نذكّر انه خلال الاحتجاجات الشعبية في الفترة الماضية لم تكن الشعارات موجهة للحكومة فقط وإنما رأسا للنهضة ورئيسها راشد الغنوشي الذي يحمّله جزء لا يستهان به من الشارع التونسي مسؤولية الخراب الذي حل بالبلاد والعباد وضاعفته جائحة الكورونا التي تقف أمامها منظومة الحكم عاجزة
بقلم مراد علالة