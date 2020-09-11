مثلت مشاغل التونسيين الاقتصادية والاجتماعية والصحية فضلا عن الوضع السياسي والأمني بالبلاد أهم محاور استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الجمعة 11 سبتمبر 2020 بقصر قرطاج للسيد هشام المشيشي رئيس الحكومة
فقد تم التطرق خلال اللقاء إلى الأوضاع العامة بالبلاد وخاصة منها الصحية المتعلقة بكوفيد 19 وكذلك الأضرار التي لحقت بعدد من الأشخاص والبيوت على إثر الأمطار الغزيرة التي نزلت أمس وتسببت في وفاة شخصين اثنين جرفتهما السيول
كما تم التطرق إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خاصة قبيل العودة المدرسية والجامعية وما تقتضيه من مصاريف إضافية في ظل ظرف اقتصادي واجتماعي صعب على المستويين الوطني والدولي
وتناول اللقاء من جهة أخرى الوضع السياسي العام منذ انطلاق الحكومة في عملها. كما تم التركيز خلال اللقاء أيضا على الوضع الأمني في البلاد خاصة إثر العملية الإرهابية الأخيرة التي جدت على مستوى مفترق أكودة القنطاوي
وجدد رئيس الجمهورية في هذا اللقاء، على غرار اللقاءات السابقة، إصراره على مكافحة الفساد في كل المجالات وعدم التسامح مع أي كان مهما كان موقعه
في لقائه مع المشيشي قيس سعيد يركز على الوضع الأمني في البلاد إثر العملية الإرهابية الأخيرة
مثلت مشاغل التونسيين الاقتصادية والاجتماعية والصحية فضلا عن الوضع السياسي والأمني بالبلاد أهم محاور استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الجمعة 11 سبتمبر 2020 بقصر قرطاج للسيد هشام المشيشي رئيس الحكومة