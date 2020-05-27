في لقائه بوزير الخارجية ، قيس سعيد يؤكد أنّ تونس لها دبلوماسية واحدة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الأربعاء 27 ماي 2020 بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية السيد نور الدين الريّ
وتناول اللقاء عددا من القضايا وخاصّة منها ما يتعلق بالترفيع في تعريفات المعاليم القنصلية وتأثيرها السلبي على التونسيين بالخارج
وشدّد رئيس الجمهورية على صعيد آخر على ضرورة الإسراع بإجلاء التونسيين الذين لا يزالون عالقين بالخارج
وقد أكّد رئيس الدولة في هذا اللقاء على دور التونسيين بالخارج في مختلف المجالات وبالخصوص في دعم الاقتصاد الوطني وفي المساهمة في شدّ أزر التونسيين في الداخل خاصّة في المدّة الأخيرة وذكر بتطوّع عدد كبير منهم بمدّ المؤسسات الاستشفائية والمواطنين على وجه العموم بما يحتاجون إليه
كما تناول اللقاء جملة من المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية للدولة
وقد أكدّ رئيس الجمهورية مجدّدا على أنّ تونس لها دبلوماسية واحدة تعمل وفق مبادئ لا تزيغ عنها وهي الحفاظ على سيادة تونس ومصالحها