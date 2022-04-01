في لقائه بقيادتي الشغالين والأعراف ، قيس سعيد يؤكد أنه لا حوار مع من أرادوا الانقلاب على الدولة وتفجيرها

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 1 أفريل 2022 بقصر قرطاج، السيّد نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، والسيّدات والسادة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.
وبيّن رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، أن الحوار سيكون بناء على مخرجات الاستشارة الوطنية، وأشار إلى أن اجتماع اليوم دليل على أن الحلول لن تنفرد بها جهة واحدة بل ستقوم على الحوار الذي لا يمكن أن يكون مع من نهبوا مقدّرات الشعب ولازالوا ينكلون به في معاشه، أو مع من أرادوا الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل
وجدّد رئيس الجمهورية التأكيد على ثوابت لا محيد عنها وهي الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة لأن المرافق العمومية لا تخضع لمقاييس الربح والخسارة ولا بدّ من وضع حدّ لشبكات الفساد التي تنخرها ولمحاولات المفسدين ضربها للحلول محلّها
واستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الجمعة 1 أفريل 2022 بقصر قرطاج أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يتقدمه السيّد سمير ماجول رئيس الاتحاد
وشدّد رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء على أن التعاطي مع القضايا الراهنة يجب أن يكون في إطار مقاربة وطنية وعلى أن الحوار لا يكون مع كل من نهب مقدّرات الشعب ونكّل به، أو حاول الانقلاب على الدولة والمسّ من استمراريتها ووحدتها