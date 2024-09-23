في قفة الزمال وزيارة ذويه..وخرق أبسط حقوق الانسان

للي ما يعرفوش.. انو ادارة السجون كي تستقبل نزيل عندها..تحدد لعايلتو نهار للقفة ..يعني ما يستحقه المربوط من اكل وملبس..ونهار للزيارة عبر البارلوار..باش تتهنى عليه اللي هو في صحة بدنية جيدة وتهزلو المورال وتعلمو بأحوال الاولاد ومكتبهم ووحشهم..ومتفرقات لايت باش ما تركبلوش دوسي آخر ..اي عاد منذ استقبال سي الزمال بسجن بلاريدجيا بجندوبة..تم تحديد لعايلتو ..يوم الاثنين للقفة..(اكل وادباش)..والأربعاء للزيارة..وطبعا لازمكم تتصورو مشقة العايلة في التنقلات من العاصمة لجندوبة مدة نهارين في الاسبوع..والرحلة موش صغيرة..ومخاطرها في الطريق كبيرة..من كنترول دوريات الحرس..إلى الاصطياد بالردار..واسالو زملائي ها الجمعتين اش من ردار شدهم..يعني تنكيل دوبل للعايلة وللعياشي..ايا نقولو ما يهمش وسلاحنا الصبر ..اما اش اعملنا وجاء مليح كي سي الزمال عندو جمعة مزڤحة بالمحاكم..ولا عندو قفة نهار الاثنين بحكم محاكمتو في القيروان ..والأربعاء نهار كامل على ذمة م. جندوبة..كيفاش باش يعمل في ماكلتو..وتغيير ملابسو..وزيارة اهلو..علما بان ادارة السجون لا تقبل القفة إلا بشرط وجود السجين..اكثر من هذا الحيف والتنكيل ما ثماش
ايا نجيو توة للمحاكمات متاعو..ودور لسان دفاعو اللي يصور الملف ويدرسو..ثم من اوكد واجباتو انو يزورو قبل نهار المحاكمة باش يعلمو بنصوص الاحالة وما ينتظره..ويرتب معاه احراءات الاستنطاق..وخاصة انو يخاطب المحكمة..بسيدي الرئيس والا سيدتي الرئيسة والا نهارو شام..ووو..وباعتبار ها الرزنامة اللي حطوا هالو من الاثنين للجمعة محاكمات عبر كامل تراب الجمهورية ..كيفاش المحامين متاعو باش ينسقو معاه…ويعلموه بحقوقو الشرعية لتكون محاكمته محاكمة عادلة ومنصفة..ومتطابقة مع المعايير الدولية..كيفاش يا ناس..وخاصة ان السلطة مزروبة على ادانتو قبل يوم الانتخابات..والبقية لفهمكم.. فبحيث كان شفتو حالة وحدة متاع بروسي procès ..صار لمواطن في كامل بلدان العالم وبالتنكيل هذا…
بربي..بربي…نورونا
عن لجنة الدفاع المتراصة كالبنيان
***********
حول جرجرة الزمال امام محاكم الحق العام..باذن من السلطان
لعلمكم يا احرار..ان اسبوعاً حافلا ينتظره ..بجرجرته امام العديد من المحاكم..الاثنين هذا في القيروان..والثلاثاء بحث امني..والأربعاء م. جندوبة ..والخميس سليانة..ثم منوبة وتونس 2-..في انتظار فتح دوسيات في الوسط والجنوب..يعني انو سينكل به شر تنكيل..بقطع المسافات بين الولايات وبسيارة ترنتينات في كل ركزة ياكل لطخة..وبلاش ماكلة نهار كامل بما انو على ذمة المحكمة اما في الجيول..او في قاعة المحاكمة..وحتى كان تحاول توفرلو الماء والكسكروت العياري فان اعوان الجيول يرفضو ..ويقلك يا استاذ ماك تعرف..مممممنوع..وتعليمات ..وهات من حكايات..طبعا سوف لن نسكت على هذا التنكيل المفضوح ..وعلاوة على التنديد به..سنراسل وزيرة العدل ورئيس الحكومة ورئيس الدولة ..ونعلمهم بالتفصيل ما يتعرض له السيد الزمال من تعذيب نفسي وجسدي..لطلب ضم الاجراءات ومحاكمته بمحكمة واحدة مثلما تقتضيه احكام الفصل 131 من مجلة المرافعات الجزائية..وننتظر الرد..ثم لكل حادثة حديث
/عن لجنة الدفاع
عن الأستاذ عبد الستار المسعودي