في عيد الجيش الوطني، قيس سعيد يؤكد أنه لن يكون لأي قوات أجنبية قواعد في تونس

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة، صباح اليوم الخميس 24 جوان 2021 بقصر قرطاج، على موكب الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين لإنبعاث الجيش الوطني، بحضور رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ووزير الدفاع الوطني وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش والقيادات العسكرية
وحيّا رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مستهلّ الموكب، العلم المفدّى على أنغام النشيد الوطني وتفقّد تشكيلات من الجيوش الثلاثة المشاركة في المهرجان
وثمّن رئيس الدولة، في الأمر اليومي الذي توجّه به إلى القوات المسلحة، المجهودات التي يبذلها الجيش الوطني في مجالات مختلفة في زمن المعارك والمواجهات والحروب وفي زمن السلم
ونوّه، في هذا الإطار، بدور القوات المسلحة في مواجهة العمليات الإرهابية الغادرة، مؤكّدا على أن تونس لن تنسى الشهداء والجرحى وذويهم
وذكّر، أيضا، بدور القوات المسلحة في مواجهة جائحة كوفيد-19 لا سيّما عبر إجلاء التونسيين العالقين بمختلف مناطق العالم، ونقل المعدات والأدوية إلى تونس والتدخل بسرعة لتركيز المستشفيات الميدانية
كما أثنى رئيس الجمهورية على دعم القوات المسلحة لحركات التحرير في الخارج، ومشاركاتها في العديد من الوحدات الأممية لفرض السلم والأمن
وأكّد رئيس الدولة على أن تونس لم تكن أبدا من دعاة الحرب بل هي من دعاة الأمن والسلام، مشدّدا على أن السيادة الوطنية لا تقبل المساومة أبدا، وبأنه لن يكون لأي قوات أجنبية قواعد في تونس
وفي ختام المهرجان العسكري، قام رئيس الدولة بتقليد شارات الرتب وتوسيم ثلة من العسكريين، ثمّ تسلّم مشعل الذكرى 65 لانبعاث الجيش الوطني
كما ردّدت مختلف التشكيلات المشاركة في المهرجان قسم الوفاء تعبيرا عن الاستعداد الدائم لحماية الوطن من كل المخاطر والتهديدات، والالتزام بالذود عنه