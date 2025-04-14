في عهد قيس « السعيد » وفاة 3 تلاميذ و جرح اثنين اخرين في انهيار حائط مُتَهاو بالمعهد الثانوي بمدينة المزونة

أمام المشهد، كل كلمة تخرج، مهما كان اتجاهها ، ستندم و تفكر في العودة من أين خرجت لأنها لا تستطيع التعبير عن حجم المأساة
تلميذ يخرج من منزل اهله صباحا في اتجاه ‘ الليسي الكبير » ، لكنه يعود إليه ملفوفا ليتقبل اهله العزاء
أهل المزونة ، طيبون … لا يستحقون هذه المأساة
تسببت الرياح القوية التي تهب على مدينة المزونة من ولاية سيدي بوزيد الى انهيار حائط المعهد الثانوي المُتَهاوي بالمزونة من ولاية سيدي بوزيد مما تسبب في وفاة 3 تلاميذ و جرح اثنين اخرين حسب ما افادت به منذ قليل مراسلة إذاعة قفصة الفة الخصخوصي
للتذكير فإن وزير قيس سعيد للتربية زار مند أسبوع تقريبا ولاية سيدي بوزيد