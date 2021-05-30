في ديمقراطية الإمبراطور

صورة غريبة وعجيبة تلك التي تداولتها مئات الصفحات، وربما الآلاف، في شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تُظهر رئيس البرلمان على عرشه في مجلس نواب الشعب وهو مُحاطٌ بأربعة أعوان أمن ليحرسوه من النواب في اجتماع لمكتب المجلس
هذه الصورة تطرح في ذاتها عديد التساؤلات: هل نحن في دولة ديمقراطية؟ هل نحن في دولة القانون والمؤسسات؟
كثيرا ما يُقال بأن الغنوشي يُدير البرلمان كما لو كان في منبليزير حيث يُسيّر شؤون حزبه بتسلّط وعنجهية. لكنه يبدو أن تصرفاته في البرلمان تجاوزت تسلطه في حزب النهضة ليصبح الرجل يحكم بيت البرلمان تماما كما يحكم رجل مُتسلّط في بيته الشخصي. ذلك أن معارضيه داخل الحزب يتمكّنون أحيانا من انتقاده داخل هياكل حركة النهضة، أما معارضوه في البرلمان، وخاصّة في مكتب المجلس، فهم يُمنعون أصلا من دخول قاعة الاجتماع، وإن دخلوا فإنهم يُمنعون من الكلام، وإن تكلّموا ينزل الأمن بقوّة عدديّة هائلة لتُحيط به، وكأنها تحاول منع وصول الكلام المعارض إليه، أي أن كلام معارضيه هو بمثابة صفعات ماديّة أو طلقات رصاص بالنسبة إليه
نحن إذن إزاء امبراطور يحكم في مملكته كما حكم جون بيديل بوكاسا جمهورية افريقيا الوسطى أو كما حكم عيدي أمين دادا أوغندا في السبعينات من القرن الماضي. أي أننا إزاء سلطة مطلقة أبعد ما يكون عن الديمقراطية. وهو ما يُسقط كليّا السلطة التشريعية من المؤسسات التي يُفترض أن تكون أهمّ ركيزة من ركائز الدولة الديمقراطية
الركيزة الثانية التي تُؤسس للدولة الديمقراطية هي طبعا السلطة التنفيذية. والحكومة في بلادنا، وهي التي يُفترض أن تكون مستقلّة عن السلطة التشريعية عملا بقاعدة التفريق بين السلط -أساس الديمقراطية- تأتمر في الواقع بأوامر « الوسادة » البرلمانية، المتكوّنة من حركة النهضة وربيبتيها ائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس، أي أن الامبراطور سالف الذكر هو الذي يُسيّرها على أرض الواقع. ولعل خير دليل على تبعيّة رئيس الحكومة لرئيس البرلمان هو التعيينات في مفاصل الدولة، في وزارة الداخلية بالخصوص، ولكن أيضا في مختلف مؤسسات الدولة الأخرى. وهي تعيينات يقوم بها المشيشي إرضاءً للنهضة ولأتباعها، بعيدا عن معايير الكفاءة والوطنية. وفي ذلك طبعا تكريس لسياسة التمكين التي انتهجتها حركة النهضة طيلة العشرية الماضية، والتي يتمكّن من خلالها الإسلام السياسي من تسيير شؤون البلاد عبر القيادة الوسطى للدولة
أما الركيزة الثالثة للدولة الديمقراطية، وأعني السلطة القضائية، فإن الواضح للعيان هو أن عجلتها لا تدور بشكل طبيعي. فنلاحظ أحيانا شيئا من البطء غير المُبرّر في التعاطي مع بعض القضايا، على غرار قضيتيْ الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وأحيانا أخرى تغافلا كاملا عن قضايا أخرى منها حالات تلبّس بعض النواب على غرار التلبّس بالعنف على أعوان الأمن في المطار من قبل النائب مخلوف والتلبس بالافتراء على رئيس الجمهورية من قبل النائب الخياري. وليس من باب الصدفة أن تكون الأمثلة الأربعة التي سقتها تهمّ قضايا مُتّصلة بالإسلام السياسي. وفي هذا المجال لا يفوتنا التذكير بما صرّح به رئيس الجمهورية الذي أكّد وجود 25 قضية مرفوعة ضد نواب في البرلمان لم تتمّ متابعتها. كما أن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي أكّد وجود مطالب لرفع الحصانة عن بعض النواب، خبر نفاه تماما النائب النهضوي مذيوب، المُكلّف بالإعلام في البرلمان، الذي صرّح بأن مجلس نواب الشعب لم يتلقّ أيّ مطلب لرفع الحصانة عن أي نائب. وهو ما حدا بالرئيسة الشرفية للقضاة التونسيين بتوجيه تهمة صريحة لمجلس النواب « بممارسة الحمائيّة والتغطية على أعضاء البرلمان »، علما بأن هناك من النواب من هو محكوم عليه قبل انتخابه ومن هو مطلوب للقضاء قبل حصوله على صفته النيابية، ومن تعلّقت به سبع قضايا حسبما جاء في كلام وزير العدل في البرلمان. كل هذه المعطيات تصبّ في اتجاه واحد، وهو أن رئيس البرلمان يُعطّل السير الطبيعي للقضاء، ويُشجّع بذلك على الإفلات من العقاب بالنسبة للموالين له
إجمالا، نجد إذن أن ذلك الرجل الذي تُؤكّد عمليات سبر الآراء للمرّة العشرين أنه أقلّ سياسي شعبيّةً في تونس هو الذي يمسك بجلّ خيوط السلطات الثلاث، دون اعتبار هيمنته على جزء كبير من السلطة الرابعة. ويكفي هنا أن نلاحظ الحضور اليومي لقياديّي حركة النهضة في المنابر الإعلامية، العمومية منها والخاصة
تساؤلي في بداية المقال « هل نحن في دولة ديمقراطية؟ هل نحن في دولة القانون والمؤسسات؟ » يجد إذن جوابه بالنفي. فأما الديمقراطية فهي صوريّة، وأما دولة القانون والمؤسسات فلا يمكن أبدا أن تستقيم في ظل قيادة امبراطور
صورة الغنوشي في اجتماع لمكتب مجلس النواب، وهو محاط بأربعة أمنيين، سيُسجّلها التاريخ كرمز لطبيعة السلطة التي حكمت البلاد التونسية منذ سنة 2011، وإلى هذا التاريخ يتمنّى 77% من التونسيين ألّا يكون بعيدا حسب آخر سبر للآراء
منير الشرفي