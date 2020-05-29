في تونس البَيَّة… جامعتا النزل ووكلاء الأسفار ترفضان عودة الموسم السياحي في جوان

يوميات الحجر الصحي الموجه –اليوم الخامس و العشرون- الخميس 28 ماي 2020
الى تلاميذ الباكالوريا الذين عادوا الى مقاعد الدراسة للاستعداد : لباكالوريا الكورونا
قريبا اصدار نص قانوني يقضي باجبارية ارتداء الكمامات في الفضاء العام
أعلن وزير الصحة عبد اللطيف المكي، اليوم الخميس28 ماي ، انه سيتم قريبا اصدار نص قانوني يقضي بإجبارية ارتداء الكمامات في الفضاء العام للتوقي من فيروس « كورونا » المستجد ويضع الممتنعين عن ارتدائه تحت طائلة القانون، داعيا المواطنين الى الالتزام بتوصيات وزارة الصحة وضرورة مواصلة ارتداء الكمامة والالتزام بمسافة الامان الاجتماعي . واقر المكي خلال نقطة اعلامية انتظمت بمقر وزارة الصحة خصصت لعرض اخر المستجدات بخصوص الوضع الوبائي، ان تونس لم تتجاوز بعد مرحلة ازمة جائحة « كورونا » في ظل تسجيل 17 حالة اصابة جديدة وافدة بتاريخ 27 ماي 2020 وما تشكله من خطر لنشر العدوى، اضافة الى الخطر الاقليمي الذي ما زال قائما وقادرا على خلق موجة ثانية من الوباء في حال عدم اتباع كافة التدابير الوقاية اللازمة وشدد في هذا الصدد، على ان منظومة التوقي على الحدود وفي المطارات سواء تعلق الامر بمسالة الحجر الصحي او اجراء اختبارات التقصي حول الفيروس، قد اثبتت نجاعتها الى حد الساعة واي تعديل سيطال هذه المنظومة سيكون مدروسا بشكل جيد ويؤدي الى نفس الفاعلية لترصد الحالات واكد الوزير، ان عملية التوقي على الحدود لابد ان تكون مرفوقة بعملية توقي داخلية يساهم في انجاحها وعي المواطن بدرجة الخطورة التي لاتزال محدقة بصحته في ظل عودة حوالي 75 بالمائة من القوى النشيطة، ومدى التزامه بالسلوكيات الصحية السليمة، وحرصه على الوقاية بشكل دائم عبر ارتداء الكمامة، محذرا من ان التراخي وعدم الالتزام سيتسببان في موجة ثانية من الفيروس ومن جانبها قالت رئيسة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية، ان الوزارة قد سجلت عدم احترام المواطنين لاجراءات التوقي من الفيروس طيلة فترة الحجر الصحي الموجه، ملاحظة وجود تجمعات غفيرة لاشخاص لا يحملون كمامات في اماكن مختلفة بالعاصمة، وهو ما سيساهم في حدوث موجة ثانية من تفشي الوباء في حال تواصل مثل هذه الممارسات، وفق تقديرها
محاكمة المدونة آمنة الشرقي، بسب سورة الكورونا، تأجيل النظر الى 02 جويلية القادم
مثلت اليوم الخميس 28 ماي 2020 أمام انظار هيئة الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس المدوّنة آمنة الشرقي بسبب نشرها تعليقاً ساخراً على وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، على صفحتها على فيسبوك، اعتبره البعض مسيئاً للإسلام… وقد قررت المحكمة تأجيل القضية الى جلسة 2 جويلية المقبل وفق ما أفاد به رئيس مكتب الإعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي وأكد المصدر أيضا، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تمّ إبقاء المدوّنة على الحالة التي عليها، أي بحالة سراح. وقد تجمع منذ الساعة التاسعة صباحا عدد من ممثلي الجمعيات التونيسة ونشاطاء المجتمع المدني والسياسي وحرصوا على عدم الدعوة للتظاهر مما قد يؤدي الى اكتظاظ يتعارض واجراءات الحجر الصحي . وقد لوحظ حضور الجامعية رجاء بن سلامة وزينب التوجاني و السادة هشام سكيك و منير الشرفي وحبيب القزغلي و فتحي الشنوفي وعلية الصغير عميرة وتوفيق كركر وصفاء الدين معطالله ورحمة الصيد وغيرهم من مسؤولي الجمعيات وأصدقاء المدونة آمنة الشرقي التي حضرت لبضع دقائق في شارع باب بنات لتحية المتضامنين معها.
وتجدر الإشارة إلى أنّ منظمة العفو الدولية دعت السلطات التونسية إلى إيقاف مقاضاة آمنة الشرقي وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها ولفتت العفو الدولية في بيان صادر عنها الى أن آمنة الشرفي تلقت رسائل من أشخاص يهددون بقتلها أو اغتصابها، ومع ذلك تقاعست السلطات في اتخاذ إجراءات لحمايتها، أو التحقيق في هذه التهديدات وقالت آمنة القلالي، نائبة المديرة الإقليمية لشمال أفريقيا والشرق الاوسط في منظمة العفو الدولية: « إن محاكمة آمنة ما هي إلا مثال آخر على كيف أن السلطات، على الرغم من التقدم الديمقراطي في تونس، تواصل استخدام القانون القمعي لتقويض حرية التعبير وتابعت المنظمة في بلاغ لها « ومن غير المقبول أن يواجه شخص ما عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات فقط لمشاركته تعليقاً ساخراً على فيسبوك. فهذه المحاكمة تبعث برسالة مفادها أن أي شخص يجرؤ على التعبير عن رأي مثير للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي يواجه خطر العقاب » وطالبت المنظمة « السلطات بوقف ملاحقتها قضائياً فوراً، والتحقيق في التهديدات المثيرة للقلق بالقتل والاغتصاب التي تتلقّاها، وضمان توفير الحماية لها .يُذكر أن عددا من المنظمات الحقوقية الوطنية والجمعيات المدنية التونسية كانت عبرت في بيان مؤرخ في 11 ماي الماضي عن تضامنها مع المدونين الذين يعرضون على القضاء، بسبب تدوينات على الفيسبوك، على غرار آمنة الشرقي واستنكروا التضييقات المتواترة على حرية التعبير
نسبة الإصابة بفيروس كورونا لدى الوافدين من الخارج تفوق 60 مرة الإصابات المسجلة عبر العدوى المحلية،
أكّد محمد الرابحي رئيس لجنة الحجر الصحي بوزارة الصحة، خلال ندوة صحفية بمقر وزارة الصحة اليوم الخميس 28 ماي 2020، أنه منذ 21 مارس الفارط، أخضعت تونس كل الوافدين من الخارج للحجر الصحي الإجباري دون استثناء وأشار الرابحي، إلى أنه تم إخضاع أكثر من 15 ألف شخص للحجر الصحي الإجباري يتوزعون على 80 مركز (68% منهم في النزل)، مضيفا أن 12 ألف شخص أتموا فترة الحجر الإجباري والبقية بصدد إنهاء الفترة. كما أكّد أنه تبيّن، منذ 21 مارس، أن نسبة الإصابة بفيروس كورونا لدى الوافدين من الخارج تفوق 60 مرة الإصابات المسجلة عبر العدوى المحلية، مرجحا ارتفاع حالات الإصابة الوافدة من الخارج باعتبار أن نتائج دفعة أخرى من التحاليل المخبرية الخاصة بعينات الوافدين مؤخرا من المملكة العربية السعودية لم تصدر بعد علما وأن الـ 17 حالة التي تم تسجيلها لأشخاص من نفس الرحلة هي لدفعة أولى من التحاليل. ولفت محمد الرابحي، إلى أن الحجر الصحي الإجباري جنّب تونس تفشي العدوى أفقيا بدرجة كبيرة قد تصل معها حالات الإصابة إلى 2000 حالة إذا لم يتم إيواء الوافدين بمراكز الحجر الصحي الإجباري
في أول يوم بعد عودة تلاميذ الباكالوريا وبدأت معه : النيران الصديقة
عاد اليوم تلامذة الباكالوريا دون سواهم الى مقاعد الدراسة في 600 معهد لانجاز ما بقي لهم من دروس قبل الدخول في مرحلة الامتحانات المبرمجة لبداية شهر جويلية. ومعلوم أن هذا الاجراء لن يشمل التلاميذ الذين سيختارون اجراء مناظرتي السنوات السادسة أساسي والسنوات التاسعة التي تخول لهم الدخول الى المعاهد النموذجية والذين سيجرون المناظرات دون العودة للدراسة. علما وأن أغلبية التلاميذ وهم الذين لا ينتمون الى هذه المستويات فإنهم سيواصلون فترة انقطاع لم يسبق أن عرفها التعليم في تونس باستثناء فترة الحرب العالمية الثانية. صحيح أن ظروف الحجر الصحي والوقاية من الفيروس اقتضت ذلك ولكن في المقابل بين التعليم الحضوري الشامل الغير ممكن والتعليم عن بعد الشامل المعتمد في فلسطين الحبيبة و القابعة تحت الاحتلال (انظر أسفله) نعتقد أنه كان بإمكان جميع مكونات الأسرة التعليمية (وزارة ونقابة وأولياء) استنباط طرق مبتكرة لتفادي عواقب الانقطاع الطويل الذي لن نتعرف على نتائجه الا بعد سنوات. في انتظار ذلك تركز الحديث اليوم حول تلاميذ الباكالوريا وفي هذا الصدد تكلم السيد وزير التربية محمد الحامدي في برنامج ميدي شو مع السيد الياس الغربي. أكيد أن ما قاله الوزير حول المعادلة بين ضرورة جودة التكوين وهي مسألة مبدئية لا جدال فيها وما جاء في كلامه حول الظرفية التي سيتم فيها التقييم التي لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار الظروف النفسية لا يمكن اعتباره بلاغا رسميا وفيه نقاش . الا أن السيد الأسعد اليعقوبي لم يفوت الفرصة على الوزير حيث اعتبر في تدوينة أن » الإصلاح والمقاييس هي مهمة لجان الإصلاح وهي وحدها التي تمتلك هذا الحق وأي تدخل في مهامها هو مس من مصداقية الامتحانات ». وأكد في نفس التدوينة وهو على حق « أن مهمة الإطار التربوي تتمثل في توفير أقصي ما يستطيع من ظروف جيدة أما الباقي فليتنافس المتنافسون » وأضاف اليعقوبي » أن تلميح وزير التربية إلى التساهل في المقاييس بمثابة إساءة للشهادة العلمية أكثر من كونه مساهمة في إنجاح العملية التربوية في ظروف غير عادية » . تمنينا أيضا أن تتواصل التدوينة وتتناول القضايا المصيرية التي تم غض النظر عنها وهي قضية الانقطاع الطويل الذي سيحصل لمئات الآلاف من التلاميذ والتي لن يستطيع شهر التدارك المبرمج في بداية شهر سبتمبر تدارك الأضرار التي ستحصل من جراء المتوقعة والتي بدأ الأولياء « اللي في حالهم » تدبر أمرهم بأنفسهم عن طريق برمجة دروس تدارك أو ما اصطلح بتسميته « ألايتود » انقاذا لأبنائهم من العواقب المتأكدة في مستوى نفسياتهم وفي مستوى تكوينهم
ما يرافق الأوبئة من اشاعات ومعلومات خاطئة يمكن أن يحدث أضرار شبيهة بالكورونا
وجد فريق من محطة بي بي سي البرطانية يتابع المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا صلات بينها وبين بعض حوادث الاعتداء وإشعال الحرائق والقتل . ويقول خبراء إن الأضرار غير المباشرة التي تسببها الإشاعات، ونظريات المؤامرة والمعلومات المغلوطة عن الصحة قد تكون أكبر من تأثير الفيروس نفسه . ويقول براين لي هيتشينس، البالغ 46 عاما، وهو يتحدث من سريره في مستشفى في فلوريدا، حيث ترقد زوجته في قسم مجاور في حالة خطرة: « اعتقدنا أن الحكومة افتعلت هذا للفت انتباهنا، أو أن الأمر كله له علاقة بشبكات الجيل الخامس، 5 جي، للهواتف المحمولة. ولذلك لم نتبع القواعد ولم نطلب المساعدة في وقت أسرع واعتقد براين وزوجته، بعد قراءتهم بعض نظريات المؤامرة على الإنترنت أن المرض ليس إلا خدعة، أو على الأقل أنه ليس أسوأ أبدا من الأنفلونزا. لكن الزوجين أصيبا في أوائل مايو/أيار بكوفيد-19 ويقول براين: « أدركت الآن أن فيروس كورونا ليس مزيفا، وأنه موجود بالفعل، وينتشر
فيروس كورونا: قبرص تغري السياح بتحمل نفقات رحلاتهم وعلاج عائلاتهم إذا أصيبوا بكوفيد 19
جزيرة قبرص تقع في الحوض الشرقي من البحر الأبيض المتوسط وهي تشكل مثل اليونان وتركيا تونس احدى الوجهات الأساسية للسياحة الشاطئية على ضفاف المتوسط وهو ما يحتم على السلط السياحية في بلادنا متابعة عن كثب الاجراءات التي تقوم بها مثل هذه الدول لاعادة نسق نشاطها السياحي بعد ازمة الكورونا. ووفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فقد أكدت قبرص وجود 939 حالة إصابة و17 وفاة جراء فيروس كوفيد19 وشكلت السياحة حوالي 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد العام الماضي، (تونس 14 في المئة) وبالتالي فإن الحكومة تجتهد لإعادة المسافرين في أقرب وقت ممكن . و قد صرح نائب وزير السياحة سافاس بيرديوس، : الضربة هائلة ونحاول أن نبذل قصارى جهدنا الآن ونفعل ما في وسعنا للحفاظ على بقية الموسم
ومن الاجراءات التي تم اتخاذها تعهد حكومة قبرص بتغطية تكاليف رحلة أي شخص يصاب بفيروس كورونا المستجد أثناء قضاء عطلته على أراضيها وقالت الحكومة في رسالة نشرتها الأربعاء 27 ماي، إنها ستدفع تكاليف الإقامة والعلاج والطعام للمرضى وأسرهم، إذا ما جاءت نتائجهم إيجابية للفيروس أثناء وجودهم على الجزيرة لقضاء رحلات سياحية وبحسب البيان فإن السياح سيتحملون فقط « تكلفة نقلهم إلى المطار ورحلة العودة إلى بلادهم ويأتي هذا الإعلان كجزء من مجموعة الإجراءات التي تهدف إلى جذب الزوار إلى الجزيرة وإنعاش قطاع السياحة مرة أخرى، خاصة أنه لم تظهر بها إلا حالات إصابة قليلة . وقال المسؤولون أيضا إن مستشفى يضم 100 سرير سيتم تخصيصه للسياح الذين يصابون بالفيروس، فضلا عن ما يسمى « فنادق الحجر الصحي » لعائلات المرضى تخطط قبرص لإعادة فتح مطاراتها في 9 يونيو/حزيران، لعدد من الدول التي تعتبر منخفضة المخاطر، بما في ذلك ألمانيا واليونان وإسرائيل ومالطا وستقوم السلطات بتحديث قائمة الدول أسبوعيا . وأضاف بيرديوس أنه قد يتم السماح بدخول السياح من بريطانيا وروسيا في جويلية ، والبلدان تمثلان أهمية كبيرة لقطاع السياحة في الجزيرة المتوسطية ويأتي منهما معا أكثر من نصف زوارها سنويا . في الأسبوع الماضي، وافقت 11 دولة أوروبية هي (النمسا وبلغاريا وكرواتيا وقبرص وألمانيا واليونان وإيطاليا ومالطا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا) على تطبيق مجموعة من القواعد التي تهدف إلى السماح بالسفر عبر الحدود مع تقليل مخاطر الإصابة بـ فيروس كوفيد 19 . وبعد ذلك بأيام، أعلنت اليونان أنها سوف تستأنف الموسم السياحي في شهر جويلية القادم
في تونس البية : جامعتا النزل ووكلاء الأسفار ترفضان عودة الموسم السياحي في جوان
قررت جامعتا النزل ووكلاء الأسفار في بلاغ مشترك رفض استئناف النشاط السياحي يوم 4 جوان واعتبرتا في إجتماع انعقد اليوم الخميس 28 ماي 2020 أن العودة الفعلية للموسم السياحي لن تكون سانحة إلا مع بداية افريل 2021. واعتبرت الجامعتان أن اجراءات البرتوكول الصحي السياحي مهمة لكنها غير قابلة للتفعيل على أرض الواقع .وقرر الجانبان احداث لجنة مشتركة للعمل من أجل إنقاذ القطاع ويدعوان إلى ارساء مجلس أعلى يعنى بإقرار اجراءات تهم القطاع كما يطالبان بإحداث لجنة قارة ومستقلة بمجلس نواب الشعب تعنى بالسياحة. خبر سيترجم الى جميع اللغات وسيفرح به أشقاؤنا في المغرب وفي قبرص واليونان وتركيا وسيقومون بتخفيضات اضافية وتشجيعات ليقتنصوا منا السياح الأوفياء الذين تعودوا على شواطئ الحمامات وسوسة والمنستير وجزيرة الأحلام وستقول لهم وكالات الأسفار العالمية . في تونس انهم مغلقون هذه الصائفة « لإجراء التقويم » الى غاية أفريل 2021 . حذار . حذار من هذا المنطق الفئوي ولنا عودة للموضوع
تداعيات كورونا الاجتماعية في فرنسا : ارتفاع قياسي للبطالة في شهر أفريل
وفق تقرير لقناة فرانس 24 ووكالة رويترز أظهرت البيانات التي نشرتها الخميس 28 ماي وزارة العمل الفرنسية ارتفاعا قياسيا في نسبة البطالة خلال شهر أفريل الماضي بالبلاد. وارتفع عدد العاطلين عن العمل في فرنسا والمسجلين على قوائم الباحثين عن وظائف بنسبة 22٫6% الشهر الماضي، أي 843 ألف شخص إضافيين مقارنة بشهر مارس الماضي. ويعود ذلك الارتفاع القياسي إلى تدابير الإغلاق التي فرضتها الحكومة الفرنسية منذ 17 مارس الماضي على خلفية تفشي وباء مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا. ونتج عن تلك التدابير إغلاق الكثير من أماكن العمل أبوابها كالمطاعم والفنادق ودور السينما وغيرها، وبذلك يبلغ عدد العاطلين تماما عن العمل بالبلاد 4٫5 مليون شخص.
الجزائر : تواصل اجراءات الحجر في عدد من الولايات في حين تم رفعها في عدد آخر
أعلنت الحكومة الجزائرية، مساء الخميس 28 ماي، تمديد حظر التجول الليلي بأغلب مناطق البلاد 15 يوما إضافياً باستثناء 4 ولايات تم رفع الحجر الصحي فيها نهائياً جاء ذلك في بيان لرئاسة الوزراء الجزائرية، اطلعت الأناضول على نسخة منه، بخصوص التدابير المتعلقة بفيروس كورونا وكان من المقرر أن تنتهي تدابير حظر التجول الجزئي في كامل محافظات الجزائر الجمعة 29 ماي الجاري وبحسب بيان رئاسة الوزراء، فإن القرار الجديد الذي يبدأ سريانه السبت 30 مايو، تم بموجبه رفع الحجر كليا عن 4 ولايات هي: سعيدة (غرب) وتيندوف وتمنراست وإليزي (جنوب) من بين 48 ولاية في البلاد، بعد تسجيل تحسن الأوضاع الصحية فيها ويشمل القرار أيضاً، تطبيق حظر تجول جزئي من الخامسة مساءً حتى السابعة في 16 ولاية تعد الأكثر انتشارا لفيروس كورونا، بينها البليدة (بؤرة الوباء في البلاد فيما سيتم تطبيق حظر تجول جزئي في 28 ولاية من السابعة مساءً إلى السابعة صباحاً، بحسب البيان وحتى مساء الخميس، سجلت الجزائر 8 آلاف و997 إصابة بفيروس كورونا، بينها 630 وفاة، و5 آلاف و277 حالة تعافٍ
فلسطين استكمال الاستعدادات لإجراء امتحانات الثانوية العامة يوم السبت القادم
حسب وكالة معا- أعلن وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، اليوم الخميس، استكمال الاستعدادات لعقد امتحان الثانوية العامة صباح السبت 30/5/2020 في جميع أنحاء الوطن، في القدس والمحافظات الشمالية والجنوبية والمدارس الفلسطينية بالخارج، إذ سيتوجه 78480 طالباً/ة لتقديم الامتحان . وأكد الوزير أن الامتحان سيخضع بكل مفاصله إلى معايير الجودة المعتمدة وأن المشهد الكوروني لن ينتقص بأي شكل من الأشكال من تلك المعايير، موضحاً أن تنظيم الامتحان يتم في إطار بروتوكول صحي خاص يراعي معايير التباعد الاجتماعي، والوقاية والسلامة للطلبة ولطواقم الامتحان على حد سواء وثمن أ. د. عورتاني جهود اللجنة الوزارية المشتركة التي شكلتها الحكومة لدعم عقد هذه الدورة الاستثنائية لامتحان الثانوية العامة. وتمنى للطلبة النجاح والتوفيق في هذا الامتحان، مجدداً اعتزازه بجهود أبناء الأسرة التربوية؛ على ما بذلوه في سبيل إنجاح عقد الامتحان
التعليم العالي في فلسطين تحت الاحتلال وفي ظل الكورونا : تجربة التدريس عن بعد
وفق تقرير لوكالة معا الفلسطينية قرر مجلس التعليم العالي والبحث العلمي الإستمرار بآلية التعليم الإلكتروني في الفصل الصيفي القادم في كافة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين بعد إقراره من رئيس الوزراء وذلك بعد دراسة الموضوع من كافة جوانبه وحفاظا على ديمومة العملية التعليمية و سلامة الوطن والمواطن، آملين العودة الى التعليم الوجاهي مع بداية الفصل الأول للعام الأكاديمي القادم وقد زالت جائحة كورونا بسلام
وفي مقابلة مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمود أبومويس أفاد لغرفة تحرير معا بأن تجربة التعليم الإلكتروني في الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية كانت ناجحة بشكل عام حيث سيتم دراستها للبناء على الإيجابيات وتجنب السلبيات وأضاف أبومويس أن الوزارة بصدد العمل على إقرار نظام للتعليم الإلكتروني في فلسطين إنبثاقا من قانون التعليم العالي رقم 6 للعام 2018 وقال إن هناك كثيرا من الأمور ذات العلاقة سيتم دراستها لاحقا حسب تطور معطيات الجائحة على الأرض كالتدريب السريري وحفلات التخرج وغيرها وبسؤاله فيما إذا كان هناك إستثناءات معينة لقرار الصيفي المذكور أجاب بأنه سيكون هناك سماح للتدريب المخبري ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراة ولكن ضمن ضوابط السلامة والوقاية والتباعد الإجتماعي والتي وضعت في بروتوكول خاص تم إرساله إلى كافة مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية. ومن بين الاجراءات المتخذة : السماح بدوام الموظفين في كافة مؤسسات التعليم العالي دون الطلبة و بإمكان الطلبة الذين أنهوا متطلبات التخرج ولديهم رغبة باستلام شهاداتهم وكشوف علاماتهم، أو الذين يرغبون بالتوقيع على الكمبيالات الخاصة بقروض الطلبة، وتعبئة طلبات المنح والإعفاءات وتسليم الأوراق الثبوتية، الذهاب الى مؤسساتهم، وذلك بعد وصول رسالة الكترونية من المؤسسة تفيد بجاهزيتها لذلك
يسمح لمؤسسات التعليم العالي بالتعليم الوجاهي فقط لاستكمال المساقات التطبيقية والعملية التي تم تأجيلها للطلبة من الفصل الثاني أو مساقات عملية تطبيقية سيتم طرحها للفصل الصيفي ضمن خطة تعدها المؤسسة وتراعي فيها بروتوكولات وزارة الصحة وبروتوكول العودة للدوام، وأن لا تزيد الطاقة الاستيعابية لهذه المساقات عن 50% من الوضع الطبيعي، كما يسمح نفس الأمر لمن لديهم مشاريع تخرج وأطروحات دراسات عليا، وبما لا يتعارض مع خطط المؤسسات المعدة مسبقاً لتنفيذها الكترونياً على أن لا يحضر للمناقشة سوى الطالب واثنين من ذويه . كما سيتم السماح لمؤسسات التعليم العالي باستكمال اجراءات عقد الامتحان التطبيقي (الدبلوم الشامل) منتصف شهر آب بإشراف الوزارة، ووفق التعليمات التي ستصدر عن لجنة الامتحانات العامة في الوزارة لتطبيق الامتحان والتي ستراعي معايير الوقاية الصحية . وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بقواعد السلامة والوقاية وتنفيذ حملة توعية وتثقيف للطلبة والعاملين الإداريين والأكاديميين في جميع مؤسسات التعليم العالي، وتطبيق شروط وتعليمات الوقاية الواردة في بروتوكول وزارة الصحة وبروتوكول العودة الجزئية للدوام وعقد الامتحان التطبيقي الشامل
تونس-أريانة سهرة الخميس 28 ماي 2020
الدكتور حبيب القزدغلي