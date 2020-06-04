في اليوم الأول لفتح المقاهي : رجْعِتِّلْنا الروحْ ومُتْعة القَعْدَة في القهوة ما كِيفْها شَيْ

يوميات الحجر الصحي الموجه-اليوم الثاني والثلاثون – الخميس 04 جوان 2020
الوضع الوبائي بتونس يوم الربعاء 03 جوان 2020 : صفر اصابة جديدة
تعلم وزارة الصحة أنه بتاريخ 03 جوان 2020، تمّ إجراء 378 تحليلا مخبريا من بينها 07 تحاليل في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 53539
وقد تم تسجيل 03 تحاليل إيجابية كلها لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس وصفر حالات إصابة جديدة، ليبقى العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 1087 حالة مؤكدة موزعة كالآتي:
968 حالة شفاء و49 حالة وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة) و70 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة وتستأثر ولاية قبلي بأكبر عدد من المصابين الذين يحملون فيروس كورونا المستجد (12 حالة إصابة) تليها ولايات تونس (9 حالات)، وقفصة (7 حالات)، وأريانة (6 حالات)، وقابس وسوسة (5 حالات لكل منهما)، في حين تنخفض عدد الإصابات في الولايات الأخرى
الانطلاق المبكر(25 جانفي) في اجراءات التوقي وراء انتصار تونس على الكورونا
كشف عضو اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، سمير عبد المؤمن، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي فيسبوك، سر انتصار تونس في السيطرة على فيروس كورونا. وأوضح عبد المؤمن في نفس التدوينة أن اجراءات التوقي من الجائحة العالمية انطلقت منذ 25 جانفي 2020 اي 10 أيام بعد اكتشاف أول حالة اصابة بكورونا وعقد أول اجتماع بوزارة الصحة حول فيروس كورونا. وأشار إلى أنه على خلفية ذلك تم وضع كل المراكز الحدودية في تونس تحت المراقبة الصحية انطلاقا من من 31 جانفي 2020 كما كان تم اجراء أول تحليل عينة لتقصي فيروس كورونا في تونس وكانت لسائح صيني بأحد الفنادق بضاحية قمرت يوم 10 فيفري 2020 ليلا. كما تمّ يوم 11 فيفري 2020 استقبال اول وفد تونسي تم اجلاؤه من ووهان الصينية. واعتبر عضو اللجنة الوطنية لمقاومة فيروس كورونا ان الاستباق بنحو شهر باقي الدول في ما يخص الاجراءات الوقائية هي خطوة مهمة و”مفتاح نجاح” تونس في مقاومة هذه الجائحة
اكتشاف أجسام مضادة لكورونا لدى أشخاص لم تظهر عليهم أعراض
كشفت نتائج التحاليل السريعة لتقصي فيروس كورونا المستجد عن ظهور أجسام مضادة ضد هذا الفيروس بأجسام مواطنين لم تظهر عليهم أعراض الاصابة بهذا المرض، وفق ما أفاد به عضو اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، الدكتور سمير عبد المؤمن .وأوضح عبد المؤمن في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء الخميس، أن التحاليل السريعة التي تم اجراؤها في بعض المناطق المصنفة سابقا بؤرا لتفشي وباء كورونا، أثبتت وجود مضادات مناعية لفيروس كورونا بأجسام اشخاص اصيبوا بالفيروس دون التفطن الى ذلك ودون ظهور اي أعراض للمرض عليهم . وكشف أن نتائج هذه التحاليل أظهرت أن نسبة 10 بالمائة ممن شملتهم التحاليل السريعة بولاية تونس تحتوي أجسامهم على مضادات مناعية للفيروس، مقابل نسبة 4.7 بالمائة بولاية قبلي و2 بالمائة بولاية منوبة . وذكر عضو اللجنة القارة لمجابهة فيروس كورونا المستجد ان عمليات التحاليل السريعة توزعت الى 1170 تحليل باقليم تونس الكبرى (ولايات تونس ومنوبة وبن عروس واريانة) اضافة الى ولاية قبلي ب 470 تحليل
التلقيح ضد فيرورس « كورونا » لن يكون جاهزا قبل جانفي 2021 على الأقل
أكد الأستاذ في علم الفيروسات بكلية الصيدلة بالمنستير محجوب العوني، اليوم الخميس 04 جوان، أن التلقيح ضد فيرورس « كورونا » لن يكون جاهزا قبل جانفي 2021 على اللأقل، لأن عملية انتاجه تمر بعدة مراحل دقيقة تتطلب وقتا طويلا للتأكد من فاعليته وعدم تسممه. وكشف العوني ، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الصين أعلنت يوم 26 ماي الماضي أنها أكملت التجارب قبل السريرية المتعلقة بهذا الفيروس ومرت الى مرحلة التجارب السريرية الأولى التي وقع فيها تجريب اللقاح المقترح على 108 متطوعا وقد تمكنت من حصد نتائج إيجابية في هذا الصدد ومن المنتظر أن يقع تجريب هذا اللقاح على فئة أوسع تضم مئات الأشخاص المتطوعين. وأوضح محجوب أن عملية انتاج التلقيح تنطلق عبر التجارب قبل السريرية التي يقع فيها تجريب اللقاح على الجرذان والقردة للتثبت من أن هذا التلقيح غير مسمم وقادر على تحفيز المناعة، أما التجارب السريرية التي يقع فيها تجريب اللقاح على الانسان فتمر بأربعة مراحل أساسية .ويتم في المرحلة الأولى من التجارب السريرية تجريب اللقاح على 10 متطوعين لمتابعة أعراضه الجانبية فان لم تشكل هذه الأعراض أي خطورة على صحة الانسان يقع الانتقال الى المرحلة الثانية والتي يتم فيها تجريب اللقاح على المئات فالألاف من المتطوعين حيث يتولى في هذه المرحلة عدد من المخابر تجريب هذا اللقاح لمقارنة النتائج المتحصل عليها فيما بينها خاصة فيما يتعلق بإنتاج الأجسام المضادة لهذا الفيروس بجسم الانسان
و أكد العوني أن المرحلة الثانية من التجارب السريرية تتطلب وقتا طويلا لتحديد الجرعة المناسبة من هذا التلقيح بالنسبة لكل الفئات العمرية وبالنسبة للفئات التي تعاني هشاشة صحية كالحوامل والمسنين والمصابين بأمراض مزمنة قبل المرور الى المرحلة الثالثة وتجريب هذا اللقاح على مائات الالاف من الأشخاص. وأضاف أن المرحلة الرابعة والأخيرة والمتعلقة بعملية الترويج الى هذا اللقاح بعد المصادقة عليه من قبل منظمة الصحة العالمية تخضع بدورها الى رقابة مستمرة، قائلا: » بعد ترويج اللقاح وتجريبه على الملايين من الأشخاص قد تظهر أعراض جانبية خطيرة له لم تظهر في التجارب السابقة لذلك تبقى عملية المراقبة مستمرة لعدة أشهر أخرى ». وأفاد العوني بأن المخابر حول العالم تقدمت حاليا ب 120 مقترح تلقيح ،لكن الصين هي الأكثر تقدما في عملية انتاج هذه التلاقيح رغم المنافسة الشديدة لمخابر الولايات المتحدة وألمانيا وسويسرا لها والتي قطعت بدورها أشواطا مهمة في عملية انتاج التلقيح . وشدد على أن منظمة الصحة العالمية لا تقبل مطلقا بالترويج لأي تلقيح قبل التثبت الدقيق من سلامته ونجاعته وعدم تشكيله أي خطورة على صحة الانسان ،قائلا : كلما طالت مدة انتاج التلقيح وتعددت التجارب السريرية وشملت جميع أنواع وشرائح البشر كلما وقع التثبت أكثر فأكثر من فاعلية اللقاح
في اليوم الأول لفتح المقاهي : رجعتلنا الروح ومتعة القعدة في القهوة ما كيفها شي
في تقرير ميداني سجل فريق موزاييك بإشراف الصحفية هناء السلطاني اليوم الخميس 4 جوان 2020 فرحة حرفاء من مختلف الأعمار بعودة الجلوس لإحتساء القهوة في الفضاءات الخارجية للمقاهي والمطاعم ولقاء أصدقائهم وأحبابهم على طاولة واحدة ومقاسمتهم متعة عودة الحياة بشارع الحبيب بورقيبة رغم تسجيلنا استغناء أغلبهم عن حمل الكمامات معتبرين أن المؤشرات الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة الصحة تنبؤ بانتهاء العدوى من فيروس كورونا في حين أن الإعلان رسميا ونهائيا عن خلو تونس من الفيروس سيكون بعد تقييم نتائج المرحلة الثالثة من الحجر قبل 14 من جوان الجاري . وقد تباينت ردود فعل بعض الحرفاء حول مسألة الحفاظ على تباعد الكراسي معتبرين أن ذلك يستحيل إذا ما تعلق الأمر بجلوس أفراد العائلة الواحدة فيما فضل آخرون شراء ‘القهوة’ والمأكولات الخفيفة والمغادرة عوضا عن القبول بالجلوس متباعدين أو لتوقي بعضهم من العدوى وعبر بعض الحرفاء عن احترامهم لمقتضيات الوقاية فقط لفرحتهم بعودة الحياة بالشارع الرئيسي بالعاصمة معتبرين أن متعة احتساء القهوة لاتكتمل إلا بالجلوس دون مراقبة أو ضغط وتبادل أطراف الحديث مع شريك لهم حيث قال أحدهم »متعة القعدة في القهوة ماكيفها شي » مؤكدين على ثقتهم في وعي التونسي وقدرة تونس على تجاوز الجائحة نهائيا خاصة مع ما يسجل يوميا من نتائج حول صفر عدوى محلية واقتصارها فقط على عدوى لوافدين من الخارج حسب تصريحهم
عودة مشروطة للنشاط الرياضي
تحدث المدير العام للرياضة مكرم شوشان في فوروم سبور اليوم الخميس 4 جوان 2020 عن استئناف النشاط الرياضي وشروطه، معتبرا أن تاريخ 8 جوان هو عودة الروح وستشهد الأنشطة الرياضية عودة تدريجية مشروطة وتضمن سلامة الرياضيين والحكام والإطار المرافق وجميع المتدخلين . وأوضح أن استئناف النشاط الرياضي يخضع لشرطين أساسيين ويتمثلان في الالتزام بتطبيق الدليل الصحي الذي أعدته وزارة الإشراف بالتنسيق مع وزارة الصحة ويتضمن جميع شروط العودة والالتزام بدليل عودة الأنشطة الرياضية بالتنسيق مع جميع الجامعات . وحول مراقبة مدى تطبيق إجراءات السلامة، أكد المدير العام للرياضة أن هنالك تقارير ستعد في الغرض، قائلا ‘ المراقبة ستكون ذاتية ومن طرف الجمعيات ومن الجامعة.. وبهذا تكون سلسلة رقابة متكاملة . ولفت في المقابل إلى أن أي خطوة خاطئة قد تعيدنا إلى النقطة صفر، وقد تدفع سلطة الغشراف على اتخاذ قرارات موجعة
المتاحف تفتح أبوابها من جديد مع الالتزام بالتدابير الوقائية
فتحت المتاحف التونسية أبوابها اليوم 4 جوان الجاري، بعد أن تم إغلاقها تقريبا لمدة ثلاثة أشهر توقيا من إنتشار فيروس « كورونا » ، وتبعا لإجراءات وتدابير الحجر الصحي الذي تم اقراره في البلاد. وأكدت في هذا السياق وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية على أن المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف ستكون مفتوحة بصفة استثنائية من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى غاية الساعة الثانية بعد الزوال ، وذلك بداية من 4 جوان الجاري إلى غاية نهاية المرحلة الثالثة من الحجر الصحي الموجه حتى إشعار آخر وقد نشرت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية على صفحتها الرسمية على منصة « الفايسبوك » دليل الإجراءات الصحية الخاص بالمتاحف والمواقع الأثرية والمعالم التاريخية، الصادر عن معهد الصحة والسلامة المهنية ، للتوقي من فيروس « كوفيد 19 » وللاستئناف الموجه للعمل وهو دليل يعمل على إرشاد العاملين والزائرين خلال فترة الحجر الصحي الموجه مع إمكانية تعديل مجموعة من الإجراءات حسب تطور الوضع الصحي العام بالبلاد . وسيكون العدد الأقصى للزوار مقدر ب 50? من طاقة استيعاب الفضاء ، مع ضرورة إلتزام الزائر بوضع الكمامات الواقية وتجنب لمسها باليدين ، حيث يمنع من الدخول كل زائر لا يضع الكمامة ، كم يستوجب تطهير اليدين بالماء والصابون أو عند الاقتضاء بالمحلول المائي الكحولي . هذا ويلتزم كل شخص بالتباعد الاجتماعي أثناء الزيارة ، وذلك عبر المحافظة على مسافة سلامة لا تقل عن متر بين الزوار ، كما يمنع لمس واجهات العرض البلورية والقطع الأثرية المعروضة
سحب أغلب القطع التراثية التونسية من عملية البيع بالمزاد العلني بباريس يوم 11 جوان
أكد السيد غازي الغرايري السفير المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) مساء اليوم الخميس 04 جوان في تدوينة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي « تويتر »، سحب أغلب القطع التراثية التونسية من عملية البيع بالمزاد العلني المقرر تنظيمها بإحدى دور العرض بباريس يوم 11 جوان الجاري. وقال الغراري في تدوينته على « تويتر » أن قرار إلغاء مزاد باريس لبيع قطع تراثية تونسية هو نتيجة جهود حثيثة ومشتركة بين مختلف الأطراف المتداخلة في سبيل الحفاظ على التراث التونسي والهوية الوطني.
وكان فوزي محفوظ مدير المعهد الوطني للتراث قد أكد أمس الاربعاء في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن المعهد الوطني للتراث أودع شكاية لدى النيابة العمومية بتونس للنظر في عملية بيع هذه القطع، وتقدم أيضا بمطلب لدى وكيل الجمهورية لجرد القطع التراثية الموجودة بدار جلولي
ومن جهتها أصدرت السيدة رجاء بن سلامة محافظة المكتبة الوطنية ردّا على السّيّد محسن الجلّولي الذي كان تدخل أمس على موجات إذاعة موزاييك في الحصة الصباحية للسيد بوبكر عكاشة، نظرا لما تضمنه الرد من معلومات هامة حول طبيعة المخطوطات وخاصة اشارتها الى امكانية انتقال جزءا من هذا التراث من تونس الى باريس في ظروف الحجر الصحي وتوقف حركة السفر الجوي.
أوّلا، إنّ الكتب القديمة المكتوبة بخطّ اليد تسمّى « مخطوطات »، وقيمتها التّراثيّة لا شكّ فيها، ولذلك يمنع القانون التّونسيّ والدّوليّ من إخراجها من البلاد التي توجد فيها دون ترخيص من مرجع النّظر، وهو في تونس وزارة الشّؤون الثّقافيّة. بل إنّنا لا نخرج أيّ مخطوط من مقرّ المكتبة الوطنيّة إلى مقرّ آخر داخل البلاد إلاّ بإذن من الوزير وبإجراءات وقائيّة منها التّأمين
ثانيا، أؤيّد ما ذكره السّيد محسن الجلولي من أنّ المرحوم أحمد الجلّولي أهدى المكتبة الوطنيّة مجموعة من الكتب، لأنّ اسمه، رحمه اللّه، موجود في سجلّ المتبرّعين
ثالثا، أستغرب قول السيّد محسن إنّ المكتبة الوطنية أساءت التّعامل مع هديّة قريبه. المكتبة الوطنيّة مؤسّسة حافظة للذّاكرة وتعمل وفق معايير دوليّة في الجرد والحفظ والصّيانة. وتتوفّر فيها سجلاّت وفهارس لكلّ المجموعات المهداة
رابعا، قدّمنا أدلّة تثبت بلا أدنى شكّ أنّ 25 مخطوطا، لا عشرة فقط، ينتمي إلى مجموعة المرحوم الجلّولي أخرج من الجمهوريّة التّونسيّة بعد مارس 2019، وقدّم للبيع بالمزاد العلنيّ بباريس. فقول السيد محسن إن المخطوطات المعروضة للبيع موجودة بفرنسا منذ مدّة غير صحيح
رابعا، إن كانت المخطوطات موجودة في فرنسا منذ مدّة، ولم يتمّ تصديرها إلى فرنسا بطريقة غير مشروعة، فلماذا قرّر عارضوها سحبها من البيع؟
أخيرا، ستقوم المكتبة الوطنيّة، وهي المؤسّسة المرجعيّة في ما يتعلّق بالتّراث المكتوب، بفتح ملفّ المخطوطات التي تمّ تصديرها إلى الخارج بطريقة غير مشروعة، في السّنوات الأخيرة، وستساهم إلى جانب المؤسّسات الثّقافيّة الأخرى، ومع سلطة الإشراف، في وضع حدّ للمماراسات اللاّمشروعة في هذا المجال
متابعة ملفات مصابي فيروس كورونا المتعافين
قالت عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا بوزارة الصحة الدكتورة جليلة بن خليل إنه يجري حاليا متابعة ملفات مصابي فيروس كورونا المتعافين من أجل رصد إمكانية ظهور مضاعفات على وضعهم الصحي بعد امتثالهم للشفاء من هذا المرض . وأكدت بن خليل لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إنه لا يمكن حاليا الجزم بوجود مخلفات أو آثار جانبية من عدمه على صحة المتعافين من كوفيد 19 خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة « إلا بعد الانتهاء من متابعة وضعهم الصحي بعد شفائهم والقيام بتحاليل وأبحاث »، مشيرة إلى أنه لم يقع نشر أي دراسات علمية على المستوى العالمي تؤكد ظهور مضاعفات على صحة المتعافين من فيروس كورونا المستجد . من جهة أخرى أفادت جليلة بن خليل أن اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا بصدد تحديد ملامح خطة استراتيجية لاستخدام التحاليل السريعة لتقصي الفيروس بالنسبة إلى الأجانب الذين سيصلون إلى تونس مع الاستعداد لفتح المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية يوم 27 جوان 2020 وذكرت بانه قبل عودة تلاميذ الباكالوريا الى مقاعد الدراسة يوم 28 ماي الماضي، انطلق العمل بالتحاليل السريعة لتقصي فيروس كورونا المستجد بالنسبة للتلاميذ والاطارات التربوية بعدد من الولايات المعنية بانتشار المرض، وكذلك بالنسبة للطلبة والاساتذة الجامعيين والاطارات والاعوان قبيل استئناف الدراسة بالجامعات يوم 8 جوان الجاري . يشار الى وزير الصحة عبد اللطيف المكي اجتمع مساء أمس الأربعاء 03 جوان بعدد من أعضاء اللجنة العلمية لمتابعة انتشار فيروس كورونا المستجد والتباحث حول استعمال الاختبارات السريعة في إطار الإستراتيجية الوطنية للترصد والتوقي من فيروس كورونا . ولم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في تونس بتاريخ 3 جوان 2020 حسب ما كشفته، اليوم الخميس، وزارة الصحة بشأن مستجدات الوضع الوبائي اليومي للفيروس، ليستقر العدد الجملي للمصابين بفيروس كورونا في حدود 1087 حالة مؤكدة تتوزع بين 968 حالة شفاء و70 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وتخضع للمتابعة الطبية و49 وفاة
العائدون من الخارج سيتولون خلاص معاليم الاقامة بالنزل المخصصة للحجر الصحي الاجباري
يتعين على التونسيين العائدين من الخارج خلاص معاليم الاقامة باحد النزل التي خصصتها السلطات للحجر الصحي الاجباري الذي حدد باسبوع كامل، حسب ما ورد في بلاغات اصدرتها اليوم جل السفارات والقنصليات التونسية في الخارج وسيكون على التونسيين الراغبين في العودة الى تونس الاستظهار بما يفيد خلاصهم لمعاليم الاقامة الكاملة في احد النزل المخصصة للحجر الصحي الاجباري حسب ما ورد في ذات البلاغات .ونشرت السفارات والقنصليات قائمة اسمية للنزل المعنية بالحجر الصحي، والتي تتوزع بين مناطق تونس الشمالية وسوسة ونابل والحمامات والمهدية وهي من صنف 3 و4 و5 نجوم . وقد تم تحديد تعريفة النزل دون احتساب الأدءات كما يلي: نزل من صنف 3 نجوم ب60 دينار الليلة الواحدة، نزل من صنف 4 نجوم ب80 دينار لليلة الواحدة في حين ظبط ب 100 دينار الليلة الواحدة بالنسبة للنزل من صنف 5 نجوم . وتشمل التعريفة الاقامة الكاملة والتنقل من المطار الى النزل الموضوعة على ذمة العائدين
منظمة الصحة العالمية تستأنف التجارب السريرية حول الهيدروكسي كلوروكين بعد تعليقها
جاء في تقرير لقناة فرانس 24 أن منظمة الصحة العالمية قررت أمس الأربعاء 03 جوان استئناف التجارب السريرية حول الهيدروكسي كلوروكين، بعد تسعة أيام على تعليقها إثر نشر دراسة في مجلة « ذي لانسيت « الطبية العريقة. وكانت المنظمة أعلنت في نهاية أفريل مباشرتها تجارب سريرية حول الهيدروكسي كلوروكين خصوصا، سميت « تضامن » بهدف إيجاد علاج فعال لمرض كوفيد-19. وفي 25 ماي، أعلنت المنظمة العالمية تعليق التجارب على الهيدروكسي كلوروكين إثر نشر دراسة في مجلة « ذي لانسيت » الطبية، اعتبرت أن هذا العقار غير مفيد لا بل مضر أحيانا في معالجة كوفيد-19. وكان الهدف من التعليق السماح للمنظمة بتحليل المعلومات المتوافرة على أن تصدر قرارا في منتصف جوان. إلا أن مجلة « ذي لانسيت » نأت بنفسها عن الدراسة مساء الثلاثاء، مقرة في تنبيه رسمي، وجود « تساؤلات كبيرة » في هذا المجال، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى نشر استنتاجاتها في موعد أبكر. وأوضحت سمية سواميناتان كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحافي من مقر المنظمة في جنيف، قائلة: « نحن واثقون إلى حد كبير الآن بعدم وجود فرق في الوفيات ». وأكد المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس أنه بعد تحليل « البيانات المتوافرة حول الوفيات »، رأى أعضاء لجنة السلامة والمتابعة في المنظمة « عدم وجود أي سبب لتعديل بروتوكول » التجارب السريرية.
وأضاف أن المجموعة التنفيذية لتجربة « تضامن »، التي تمثل الدول المشاركة، « تلقت هذه التوصية، وأقرت مواصلة التجارب بكل أبعادها بما في ذلك الهيدروكسي كلوروكين ». ونشرت الدراسة في 22 ماي في مجلة « ذي لانسيت » وهي تستند إلى بيانات من 96 ألف مريض أدخلوا المستشفى بين كانون ديسمبر وأفريل في 671 مستشفى. وقارنت الدراسة بين حالة الذين تلقوا العلاج بوضع المرضى الذين لم يحصلوا عليه
الوضع الوبائي في القارة الأمريكية
وضع وبائي كارثي في البرازيل والرئيس اليميني المتطرف بولسونارو يدعو لاعادة فتح البلاد
وفق تقرير لوكالة فرانس بريس وقناة فرانس 24 أعلنت وزارة الصحة البرازيلية مساء الأربعاء تسجيل 1349 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في حصيلة يومية قياسية في هذا البلد الأمريكي اللاتيني الذي أصبح البؤرة الجديدة لوباء كوفيد-19. وقالت الوزارة إن جائحة كوفيد-19 حصدت لغاية اليوم في البرازيل أرواح 32548 شخصاً من أصل 584.016 مصاباً بالفيروس، في ثاني أعلى حصيلة إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة. وفي غضون 17 يوماً فقط تضاعفت حصيلة ضحايا كوفيد-19 في البرازيل التي باتت تسجّل رابع أعلى حصيلة للوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا. غير أن المجتمع العلمي في البرازيل يعتبر هذه الأرقام أقل بكثير من الواقع، ويعزو ذلك إلى عدم إجراء السلطات ما يكفي من الفحوصات المخبرية لكشف العدد الحقيقي للمصابين. وفي بلد يعدّ 212 ملايين نسمة بات النظام الصحّي في الولايتين الأكثر تضرّراً بالوباء، وهما ساو باولو وريو دي جانيرو، على وشك الانهيار وكذلك الحال في عدد من ولايات الشمال والشمال الشرقي. والبرازيل التي يدعو رئيسها جاير بولسونارو باستمرار إلى إعادة فتح البلاد لحماية الاقتصاد والوظائف، تسجّل لوحدها أكثر من نصف عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجدّ في أمريكا اللاتينية
في المكسيك: لأول مرة الأولى حصيلة وفيات يومية بكورونا تتخطى الألف
في المكسيك، أعلنت وزارة الصحّة مساء الأربعاء أنّ فيروس كورونا المستجد حصد خلال 24 ساعة أرواح 1092 مصاباً، في حصيلة يومية قياسية تتخطى للمرة الأولى في هذا البلد عتبة الألف وفاة. وتزيد هذه الحصيلة اليومية عن ضعف تلك المسجّلة في اليوم السابق والتي بلغت 470 وفاة. وبحسب أرقام وزارة الصحّة فإنّ الحصيلة الإجمالية لضحايا جائحة كوفيد-19 في المكسيك بلغت لغاية اليوم 11729 وفاة من أصل 101.238 إصابة مؤكّدة بالفيروس الفتّاك. وكان مساعد وزير الصحّة هيو لوبيز-غاتيل قال لوكالة الأنباء الفرنسية الجمعة الفائت، إنّه لا يستبعد أن تبلغ الحصيلة الإجمالية لفيروس كورونا المستجدّ في المكسيك 30 ألف وفاة. وعلى الرّغم من أن الوباء ما زال يتفشى فيها بوتيرة متسارعة، إلا أن المكسيك بدأت الثلاثاء بإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية في البلاد. وكانت المكسيك عطّلت في 23 آذار/مارس كل القطاعات الاقتصادية في البلاد، باستثناء الضرورية منها، بعد أن تعرض رئيسها أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لانتقادات شديدة، بسبب تأخره في فرض الإغلاق للحد من تفشّي الوباء
في الولايات المتحدة مخاوف من موجة جديدة للوباء بسبب المظاهرات
وفي الولايات المتحدة، سجل مساء الأربعاء أقل من ألف وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجماليّ الوفيّات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى أكثر من 107 آلاف وفاة، بحسب حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز . وأظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي (الخميس 00,30 ت غ) الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ عدد الذين توفّوا من جراء كوفيد-19 في الولايات المتّحدة خلال 24 ساعة بلغ 919 شخصاً، ليتجاوز بذلك إجمالي عدد ضحايا الوباء في هذا البلد 107 آلاف شخص أما إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة فتخطى مساء الأربعاء 1.850.000 مصاب، بحسب المصدر نفسه والولايات المتّحدة هي وبفارق شاسع عن سائر دول العالم البلد الأكثر تضرّراً من جرّاء جائحة كوفيد-19 إن على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات
وأودى الفيروس الفتّاك بأرواح 382 ألف شخص على الأقلّ حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية استناداً إلى مصادر رسميّة الساعة 00,30 ت غ الأربعاء . وبدرجات متفاوتة خفّفت كل الولايات الأمريكية تدابير الإغلاق والحجر التي فرضتها للحدّ من انتشار الوباء الذي بلغ ذروته في هذا البلد في منتصف آذار/مارس. لكنّ عشرات المدن الكبرى في الولايات المتحدة فرضت حظر تجول ليلياً لمواجهة موجة احتجاجات عمّت البلاد، وتخلّلتها في كثير من الأحيان أعمال شغب ونهب، وذلك احتجاجاً على مقتل أمريكي من أصول أفريقية أعزل اختناقاً تحت ركبة شرطي أبيض في مينيابوليس الأسبوع الماضي ويخشى خبراء الصحة في الولايات المتحدة من موجة تفشّ جديدة للوباء في الأسابيع المقبلة بسبب المظاهرات الحاشدة التي تسجّل حالياً في أكثر من 140 مدينة أمريكية
تونس-أريانة سهرة الخميس 04 جوان 2020
الدكتورحبيب القزدغلي