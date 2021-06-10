في أوج أزمة «التنفيذية» و«التشريعية» هل يمكن المراهنة على نهوض السلطة القضائية واستقلاليتها؟

اختلفت الآراء في قراءة توقيت الخطوة الأخيرة التي أقدم عليها مجلس القضاء العدلي بـ«إنهاء إلحاق السادة القضاة العدليين الشاغلين لمناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها وإصدار مذكرات تعيين وقتية في شأنهم»، لكن الإجماع كان حاصلا حول الأهمية والوجاهة والجدوى وخصوصا الانعكاسات المستقبلية على بقية مكونات السلطة القضائية في وقت تحتدم فيه أزمة السلطتين التنفيذية والتشريعية وتتفاقم الأزمة الشاملة في البلاد ويُحشر فيها القضاء بقوة، وهو أمر طبيعي ليس فقط اقتناعا بمقولة العلامة ابن خلدون الذي قال أن «العدل اساس العمران» ولكن أيضا لأن التشريعات الحالية وفي مقدمتها دستور تونس الجديد يُفرد القضاء بدور كبير
وقد جاء في مقدمة الدستور أن التأسيس للنظام الجمهوري الديمقراطي التشاركي في إطار الدولة المدنية التي تكون فيها السيادة للشعب : يضمن علوية القانون واحترام الحريات وحقوق الإنسان واستقلالية القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الجهات
وينص الفصل 102 من الباب الخامس للدستور على أن «القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات. والقاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون». ويشترط الفصل 103 في القاضي : الكفاءة والالتزام بالحياد والنزاهة
وقد تحملت السلطة القضائية صراحة قبل ملحمة 14 جانفي 2011 غير المكتملة وبعدها، عبء أخطاء النظام القديم وعثرات الانتقال الديمقراطي الراهن، وحاول القضاة مرارا فك الارتباط وتفنيد كل الاتهامات والتقييمات السلبية لسلطتهم التي يقرّون هم أنفسهم بأنها ليست على ما يرام
ورغم ثراء المشهد التنظيمي وتعدد الهياكل المهنية ووجود التشريعات وثراء الأعراف، بقيت دار لقمان على حالها جراء إكراهات البيئة المحيطة بالخصوص وتغليب البعض للحسابات الخاصة على مصلحة سلطة برمتها
وقد لعبت القوى السياسية ومنظومات الحكم المتعاقبة على هذا الوتر الحساس وحاول كثيرون توظيف القضاء واستمالة القضاة وحشرهم في لعبة النفوذ في وقت كان المنطق يفترض التوجه للإصلاح وتوفير شروط المحاكمات العادلة وتحسين ظروف العمل وأدواته بما يخلق الأريحية في العمل ويسمح بتفجير مقومات الكفاءة والالتزام بالحياد والنزاهة كما جاء في الدستور
إن إنهاء «استفادة» السلطة التنفيذية وغيرها من القضاة العدليين مسألة جد هامة نعتقد أنها ستجد طريقها للتعميم في القضاء الإداري وغيره، فتعيين القضاة في مناصب سياسية أصبح مدخلا لضرب استقلالية القضاة وتوظيفهم لحساب السلطة التنفيذية وفيه في نفس الوقت ضرب لاستقلالية هذه السلطة
وحتى نقرّب الصورة للمواطن العادي حول حساسية المسألة وبيان أن تكليف القضاة بمهام سامية في السلطة التنفيذية ليس سليما، نطرح السؤال حول علاقة القاضي الوزير مثلا بالقطاع الذي ينتمي اليه وتربطه به علاقة شغلية ـ هي ظرفيا معلقة بطبيعة الحال ـ وقد يدخل معه في صراع بسبب الخيارات السياسية ليعود إليه بعد ذلك مكرها لا بطلا؟
أسوأ من ذلك، نتذكر جيدا موقعة 10 جانفي 2020 في مجلس نواب الشعب يوم لم تنل الحكومة الثقة وكان من ضمنها أكثر من قاض وجد نفسه في أقل من 24 ساعة بين منزلتين «حاكم في السلطة التنفيذية» و«حاكم في مرفق العدالة» وهي وضعية تغذي التجريح في حياده بكل المقاييس
قد يكون التوقيت والصفة الاستعجالية لبلاغ مجلس القضاء العدلي مثيرا للّبس وحتى الشكوك حول صلة ذلك بالمعارك داخل منظومة الحكم لكن القرار شجاع صراحة ومن شأنه أن يدعم استقلالية القضاء ويقطع مع توظيفه سياسيا في المستقبل خصوصا إذا ارتبط بحراك جديد ومتجدد صلب السلطة القضائية من أجل النهوض بها
وهنا لا مناص ايضا من الاشارة الى نقطة بسيطة لكنها مهمة ستثير الجدل والاشكاليات العملية بشأن المفعول الرجعي للقرار، فثمة من سيرى أن الوجاهة كانت تقتضي ربما الحديث عن المستقبل وإعفاء القضاة المباشرين الحاليين من القرار اجتنابا للمسّ باستقرارهم الوظيفي والاجتماعي لكن الجسم القضائي قادر في تقديرنا على حسن تكييف قراراته وضمان حقوق منظوريه.
وفي هذا الصدد لا نملك سوى التنويه بمواقف جمعية القضاة الأخيرة والمجلس الأعلى للقضاء كذلك اللذين استفزّهما ما يحوم حول سلطتهما وما يسيل حولها من لعاب وأطماع
وحسنا استنكر المجلس الأعلى للقضاء على سبيل المثال ما حدث أمام القطب المالي من صدام شارك فيه نواب أحد الاحزاب واعتبر ذلك سابقة خطيرة من شأنها تقويض مقومات دولة القانون والمسّ من استقلالية القضاء برمته وعليه، رفض «كافة أشكال الهرسلة والضغط على القضاء من قبيل الاعتصامات والاحتجاجات وحملات التشويه». وغير بعيد عن هذا الموقف تعهدت جمعية القضاة بـ : مواصلة متابعته المسألة وتطوّراتها واتخاذه للمواقف اللازمة في إبانها
وفي هذا الاطار يمكن القول أن هذا المستجد في المشهد القضائي اليوم يمكن أن يخلق زخما يساهم في تحريك المياه الراكدة والحسم في ملفات عالقة أثقلت الكاهل وحيّرت الرأي العام على غرار ملف النواب المعتصمين بالحصانة وفيهم من هو فار الآن من العدالة وملف «رقمين» كبيرين في السلك القضائي راجت رسائلهما «الخطيرة» في الفضاء الافتراضي دون حسم نهائي من قبل المجلس الأعلى للقضاء، دون أن ننسى طول أمد المحاكمات المتصلة بالفساد والقضايا الإرهابية وقضايا الاغتيالات السياسية
بقلم: مراد علالة