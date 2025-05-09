هاك حطيت العباد في الحبس
هاك « طهرت » القضاء
هاك « نظفت » الإدارة
هاك « عقمت » الإعلام
هاك « سكجت » الأحزاب
هاك « حاصرت » الاتحاد
هاك « سكرت » الجمعيات
هاك « جمدت » البلديات
« الطلعة » متاع المجالس المحلية.. والمجالس الجهوية
ومجالس الأقاليم.. والبناء القاعدي
آش زادت للبلاد
لا رينا بناء من : تحت وأنت طالع
لا بناء من : الفوق وأنت هابط
طلعة : الشركات الأهلية
رغم الأراضي وتسهيلات البنوك والإعفاء من الضرائب
خدمتش عباد..أنتجتش حاجة.. عملتش تنمية ..؟؟
طلعة : الصلح الجزائي
قداش دخلت فلوس لخزينة الدولة
من رجال الأعمال اللي في الحبوسات
اللجان اللي نبدلوهم كل عام.
قداش صرفت عليهم خزينة الدولة
قمت اليوم الأربعة متاع الصباح
نطيح لك ببلاغ مجلس الوزراء
« يجب وضع تصورات جديدة »
« يجب وضع تصورات مختلفة »
إي باهي.. البلاد فين ماشية
البلاد راهي : حابسة
فين الإنجازات..فين البناء..فين التشييد
المنجي صواب