فلسطين : الدكتور صائب عريقات يصاب بفيروس كورونا

نشر ، أمس الجمعة ، الدكتور صائب عريقات أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية التدوينة أسفله على حسابه الرسمي بالفايسبوك
ملك الأردن يوجه بتوفير أي عناية صحية يحتاجها عريقات بعد إصابته بكورونا
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، أن ملك الأردن عبدالله الثاني وجه بتوفير أي علاج لأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا
وقال الصفدي عبر تويتر : اتصلت بمعالي الأخ صائب عريقات للاطمئنان على صحته بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا
وأضاف : نقلت تمنيات جلالة الملك عبدالله الثاني له بالشفاء، وتوجيهات جلالته توفير أي عناية صحية يحتاجها، حمى الله معاليه وأنعم عليه بالشفاء العاجل
وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، اليوم الجمعة، أنه يعاني من أعراض صعبة نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن الأمور ما زالت تحت السيطرة
وقال عريقات في تغريدة له : شكرا لمن توجه الى العلي القدير ودعا لي بالشفاء بعد اصابتي بفيروس كورونا، أنا معزول في البيت، تحت اشراف الدكتورة سلام صائب عريقات
وأضاف : أعراض صعبة نتيجة لعدم توفر مناعة عندي بسبب لزراعة الرئة، ولكن الامور تحت السيطرة والحمد لله
وأكدت أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ودائرة شؤون المفاوضات، مساء الخميس، اصابة أمين سر التنفيذية الدكتور صائب عريقات بفيروس كورونا المستجد
وأعلنت الأمانة في تغريدة على صفحة عريقات عبر تويتر عن اعتذارها عن إلغاء جميع مواعيده إلى حين شفائه التام
وعريقات (65 عامًا) عانى في السابق من تلف في الرئتين، وأجرى عملية زراعة رئتين في الولايات المتحدة الأميركيّة عام 2017، وقبل إجرائه العملية عانى من عدم القدرة على السير، بحسب ما قال في رسالة لتلفزيون / فلسطين