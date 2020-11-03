فرنسا تُسَلِّم تونس مساعدات طبيّة لمكافحة كورونا

أشرف وزير الصحة الدكتور فوزي مهدي بمعية سفير فرنسا بتونس أندري باران، اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020، بمقرّ الوزارة على موكب تمّ خلاله تسلّم هبة من الدولة الفرنسية تتمثل في كميّات هامة من المستلزمات الوقائية الفردية الخاصة بالإطارات الصحية والتجهيزات الطبية ومستلزمات مخابر التحاليل لفائدة وزارة الصحة والإدارة العامة للصحة العسكرية وذلك في إطار دعم جاهزية المنظومة الصحية الوطنية في مجابهة جائحة كوفيد-19
وقد عبر الدكتور فوزي مهدي عن شكر وامتنان الحكومة التونسية لهذه المساعدات الطبية التي قدمتها الجمهورية الفرنسية لمزيد دعم الإستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الجائحة والتكفل بمرضى فيروس كورونا
كما أعرب الوزير بالمناسبة عن عزم وزارة الصحة التنسيق مع سفارة فرنسا بتونس لتذليل كل الصعوبات حتى يتم الإنطلاق في إنجاز مشروع مستشفى متعدد الإختصاصات بقفصة الممول من الجانب الفرنسي في أقرب الآجال
ومن جهته أكد سفير فرنسا بتونس إستعداد بلاده الدائم لمرافقة جهود تونس في تجاوز هذه الأزمة الصحية العالمية من خلال مزيد دعم البنية التحتية للقطاع الصحي ومزيد الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المسداة للمواطنين
فرنسا تُسَلِّم تونس مساعدات طبيّة لمكافحة كورونا
أشرف وزير الصحة الدكتور فوزي مهدي بمعية سفير فرنسا بتونس أندري باران، اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020، بمقرّ الوزارة على موكب تمّ خلاله تسلّم هبة من الدولة الفرنسية تتمثل في كميّات هامة من المستلزمات الوقائية الفردية الخاصة بالإطارات الصحية والتجهيزات الطبية ومستلزمات مخابر التحاليل لفائدة وزارة الصحة والإدارة العامة للصحة العسكرية وذلك في إطار دعم جاهزية المنظومة الصحية الوطنية في مجابهة جائحة كوفيد-19