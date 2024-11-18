فرنسا تهب 180 حافلة مُستعملة لتعزيز اسطول شركة نقل تونس

أعلن وزير النقل، رشيد العامري، خلال جلسة عامّة مشتركة بين غرفتي البرلمان، الأحد، بباردو، عن حصول شركة نقل تونس على موافقة الجانب الفرنسي من أجل تمكينها من 180 حافلة مستعملة في شكل هبة مع بداية سنة 2025 مؤكدا الحرص على حسن توزيعها على المناطق السكانية ذات الكثافة السكانية والتي يشكوا قاطنوها من مشاكل في النقل الحضري
أما بالنسبة للشركات الجهوية للنقل، فقد أوضح العامري أنه يجري العمل على استكمال اقتناء 84 حافلة جديدة قبل نهاية سنة 2024 ونحو 596 حافلة خلال سنتي 2025 و2026 سيتم توزيعها على الشركات الجهوية للنقل والشركة الجهوية للنقل بين المدن، كما سيتم نشر طلب عروض مجمّع لتعزيز خطوط النقل المدرسي