فرحة نائلة السليني في كلّ سيارة زمرت.. و في كل زغروطة أطلقتها امراة

صباح الخير، وصباح الهنا وراحة البال: بعض من الملاحظات نحب نذكّركم بيها
1ــ نجاوب اللي سألوني شبيك أستاذة ما قريناش الفرحة اللي استنيتها توة 11 سنة؟ نقلهم شكون قال موش فرحانة؟ أمّا فرحتي تختلف عليكم.. فرحة الأمّ كيف تشوف السعادة في أعين أبناءها.. أمّ تظلّ تراقب صراخهم وزياطهم وتراقب لا يجي حادث ينكّد عليهم لحظة سعادتهم.. فرحتي في كلّ سيارة زمرت.. وكل زغروطة أطلقتها مرا.. فرحتي في البنوتات اللي رقصو رقصات عفوية في الشارع.. تمتّعت.. لكن واجبي يحتّم عليّة باش نبّه
2ــ ما تنساوش أنّ اللحظة هذي هي نتيجة نضال الكثيرات والكثيرين.. هؤلاء سخر منهم الغنوشي وقطيعه، وأطلق عليهم أبشع النعوت: استئصاليين.. صفر فاصل.. فئة باغية.. وسيب عليهم كلابو المسعورة.. يلاحقو فيهم… ما تنساوش حقّ الشهداء اللي أهداو حياتهم في سبيل تلك اللحظة اللي عشتوها.. شهداء ظلّت ملفّاتهم عالقة إلى يومنا هذا.. وما ترتاح روح الشهيد إلاّ بعد أن يستردَّ حقّه..نحبكم وأنتوما فرحانين تلامسو روح بلعيد والبراهمي ونقض والشارني.. وتعانق أرواحكم أرواح جنودنا اللي تزهقت في الجبال و سالت دماؤهم في الأنهج.. نحبكم وأنتم ترقصون تنحنيو لأرواح أولئك الرعاة اللي تذبحو… نحب كلّ أمّ عانقت البارح أولادها لنجاتهم من براثن الذئاب تتذكر رضّع الكراذن اللي مشاو لا نايحة لا دفينة…أنا هاذم جميعهم كانوا معايا ليلة البارح.. و سهرت معاهم.. وفرحنا على طريقتنا
3ــ نذكّركم أنّنا كنّا في بداية نضالنا ضدّ هؤلاء الخوانجية أصوات نشاز.. إيه نعم نشاز.. وبقينا على هالحال إلى حدود 2016 . أي ما ينهاز الخمس سنوات.. كلّ وحدة وواحد فينا يناضل وحدو.. وكم كنّا نشبه الذئاب المنفردة.. أنا وحدة من الناس كنت بعد كلّ مواجهة معاهم، وخاصّة مواجهتي ليهم في منعهم هتك حرمات المدارس في الصيف بدعوى تحفيظ القرآن، بينما همهم كان التمكن من عقول ملائكتنا.. كنت نتجنب الخروج إلى الشارع.. لأنّي واجهت تهديداتهم.. وبلغ بيّة الحال أنّي في الليل نتخيّل أشباح تختبئ وراء أشجار حديقتي.. في تلك الآونة كانت أصواتنا تصدح بالحقيقة لكنها سرعان ما تضيع مع الرياح
ولولا عبير .. إيه نعم نحبكم تنتبهو إلى فضل عبير في توعية الناس.. وما كان لديها من وسائل استطاعت بها أن توصل خمج الإخوان: ما تنساوش أنّه لولا عبير لما دخلنا دهاليزهم في البرلمان.. ولولا عبير لما كُشفت خزعبلات النواب..ولولا عبير لما أدرك الناس المستنقع الذي انحدرنا إليه.. الشعب صار فايق، وصار منتبه ويتبّع في الشقيقة والرقيقة.. بينما المعارضون » الديبلوماسيون » ظلّوا على نفس الوتيرة في التعامل مع من قتل الشعب
ولذا نقول إذَا هؤلاء ناوين يركبوا على الحدث.. أنا أنبّه أبناء وطني إلى أنّ تكون أعينهم منفتحة إليهم لأنّ الثغرات هي التي تحدث الشرخ.. نضالنا ذهب ضحيته الكثيرون: فمنهم من قتِل بأيديهم.. ومنهم من مات قهرا وحسرة وغمّا.. أذكر على سبيل المثال نورة.. وفائزة.. ومية.. ولينا.. وأذكر صالح والشيخ الطرودي.. والذاكرة تخونني هذه اللحظة، وأوكل لكم الأمر في إتمام القائمة
« نحن محظوظون اليوم، لأنّي كنت دائما أقول »أملي ورجائي ، ويا رب لا تجعله أمنية .. أن أعيش أياما والبلاد حرّة خارج قبضة الإخوان.. وأعتقد أنّ الله لبّى دعائي.. وأعتقد إذا متّ أن لا أموت وتونس تختنق بقبضتهم
حبيباتي وأحبّائي.. ما وصلنا إليه هو ثمرة الجميع، ولم نبرمج لذلك.. وعندما نقول تونس ولاّدة فلأنّ بناتها وأبناءها من طينتها.. ولعلّ في انتصار ايوب فجر أمس إشارة إلى أنّ صبر أيوب سيؤتي بثماره.. لكن كنّا واعين بقيمة إنجازاتنا.. نشكر سيادة الرئيس الذي لبّى نداء الشعب.. ولكن حذار.. على الجميع اليوم أن يقف إلى جانبه بالنصيحة والحوار.. على المنظمات الوطنية أن تساندة: اتحاد الشغل .. والأعراف والفلاحين.. على منظمات المجتمع المدني أن تكون أكثر يقظة وتسعى إلى تنبيهه وإرشاده.. وعلى الشخصيات الوطنية أن تحذوَه بالنصيحة الصادقة.. وعلى رؤساء الأحزاب أن يتجاوزوا الترهات في سبيل تونس.. لنكن جميعنا في هذه اللحظة الحاسمة ملتفين حول رئيسنا ..ولنضع جانبا الحسابات السياسية الضيقة.. فتونس أمّنا وليس لها من الجهد والقوة حتى ترفع يديها لتحضتضننا جميعا.. علينا نحن أن نتسلّل إلى أحضانها فنرويها بحبّنا.. عاشت تونس.. ويا ربي تحفظنا من كلّ سوء.. وتلفنا برحمتك
الدكتورة نائلة السليني