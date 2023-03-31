فتح بحث تحقيقي ضد والي قابس السابق بشبهة استعمال سيارة ادارية من قبل ابنه

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقابس منير عروم في تصريح للزميل محمد علي عكاشة ،أن فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني فتحت بحثا تحقيقيا ضد والي قابس السابق مصباح كردمين يتعلق بالتثبت في استعمال سيارة إدارية من قبل ابنه زمن ارتكاب حادث مرور وللتغطية على الفعل تم استقدام شخص آخر على اعتباره السائق الفعلي للسيارة التابعة لولاية قابس
كما أفاد نفس المصدر أنه تم بالتوازي فتح أبحاث في مواضيع أخرى ضد المسؤول الجهوي السابق سيتم التصريح بها حين توفر المعطيات الكاملة
يذكر أن النيابة العمومية أذنت بطلب من وزيرة العدل بفتح تحقيق عدلي ضد والي قابس السابق تتعلق بعدد من الأفعال التي قام بها ويُجرمها القانون
وذكّر رئيس الجمهورية، في البلاغ الذي أصدرته الصفحة الرسمية للرئاسة مساء أمس بأن الذي يتحمل المسؤولية يجب أن يكون في مستواها، فلا مجال لتجاوز القانون سواء بالنسبة لمن كان في السلطة أو خارجها