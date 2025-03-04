فتحت الجلسة في زمن العلو الشاهق..كل شئ غير مباح..إلا النواح

منذ نصف ساعة رفعت جلسة اليوم المخصصة للنظر في الدفوعات الشكلية المتعلقة بمدى صحة اجراءات المحاكمة عن بعد في محاكمة مجموعة « التآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي »..حضر من المتهمين من كان في حالة سراح..وغاب من احيل بحالة فرار..كما غاب المتهمين 8..الموقوفين عن الجلسة وكذا ايضا « عن استوديو المرناقية « وحجتهم قوية..رفض المثول امام محكمة لا « تشوف..ولا تسمع..ولا تتنفس في فضاءهم »..حضر ما لا يقل عن 300 محام للدفاع..تجندوا كلهم لإعلاء صوت الحق وحجة القانون..وبالملخص..وان المحاكمة عن بعد التي فرضتها السلطة دون المحكمة المنتصبة تخرق بصورة فاضحة اهم مقومات علانية المحاكمة العادلة ..وحق اي متهم ان يجابه الهيئة القضائية بحججه التى وجّهت له من سائر الباحثين في الملف..المحكمة انتصبت واستمعت..وفي بعض الردهات تشنجت..إلا انها تواصلت ..وتعاقب المحامون يترافعون في الشكل دون الأصل ..كما سجلت الجلسة حضور عميد باريس السابق « بونازرد »..والتمس الترافع ايضا..لكن المحكمة لم تمكنه..بالرغم انه في السابق كانوا يمكنون..ونحن نترجمون..وبنباهة منه..اختطف كلمة مفادها »..يا سيدي الرئيس ان احتجتم يوما في مظلمة سلطت عليكم اينما كنتم..فنحن سنكون جاهزون للدفاع عنكم.. »..ثم جلس وسألني ..ماالذي تغير عندكم يا زميلي..فمنذ عهد بورقيبة وبن علي ..كنا ناتي ..من باريس وروما ومدريد وبروكسل ..ولندن..ونترافع..والمحكمة تصغي وترحب..؟
..فأجبت : نحن في زمن العلو الشاهق..كل شئ غير مباح..إلا النواح..!!..شاهية طيبة
الأستاذ عبدالستار المسعودي