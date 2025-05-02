فاطمة المسدي تحرض على الإعلامي زهير الجيس ونقابة الصحفيين تندد بذلك

في الوقت الذي يستعد فيه الصحفيون والصحفيات التونسيون/ات لمشاركة زملائهم/ن وزميلاتهم/ن في العالم لإحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 ماي 2025، تتواصل حملات التجييش والتحريض عليهم/ن من عديد الجهات وتتواصل الاعتداءات في حقهم/ن للضغط عليهم/ن وتوجيه المحتويات الإعلامية للحد من القراءة النقدية للواقع الوطني والدولي
وطالت حملة التحريض الصحفي بإذاعة « جوهر أف أم » زهير الجيس اثر استضافته ضمن برنامج « بوليتيكا » بتاريخ 30 أفريل 2025 الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين إثر صدور قرار قضائي بالإفراج المؤقت عنها
لقد شاركت إحدى نائبات مجلس نواب الشعب (فاطمة المسدي) تدوينة لها على حسابها الخاصّ بالفيسبوك تضمّنت تحريضا على الصحفي زهير الجيس متهمة إيّاه بـ « تبييض المجرمين » وهذا فتح الباب واسعا أمام سلسلة من التدوينات المحرضة عليه وشكلت حملة خطيرة يمكن أن تهدد حياته وسلامته الجسدية
وبمراجعة تلك الحلقة الإذاعية موضوع التحريض، لاحظت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التزام زهير الجيس بالقيم الأخلاقية التامة في علاقة بمحاورة ضيفته، وقام بدوره كمحاور مهني في قضية تهم الرأي العام مرتبطة بمسار مهم مرت به تونس وهو مسار العدالة الانتقالية
تندد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالحملة التي تطال الزميل زهير الجيس وتعبر عن تضامنها التام معه ومع كل العاملين في برنامج « بوليتيكا » الذي يبث على إذاعة « جوهرة أف أم »، وتدين تعمّد نائبة شعب التحريض عليه، وتحملها مسؤولية ما قد يمس حياته وكرامته الجسدية وحالته النفسية، كما تحتفظ النقابة بحقها في تتبع المعتدين على الجيس والمحرضين عليه
وتذكر النقابة أنّه ليس هناك أي مانع قانوني أو قرار قضائي يمنع حضور سهام بن سدرين أو غيرها في وسائل الإعلام، وأن استضافتها ضمن برنامج « بوليتيكا » أو غيره هي في إطار العمل الصحفي من أجل ضمان التنوع والتعدد في التغطية الإعلامية واحترام مختلف وجهات النظر في علاقة بمسار العدالة الانتقالية
وتشدد النقابة على الدور الأساسي الذي يلعبه الصحفيون في نقل كل وجهات النظر في علاقة بالقضايا الوطنية محل الجدل واهتمام الرأي العام، وتجدد رفضها لكل محاولات تكريس خطاب إعلامي في اتجاه واحد والحد من القراءة النقدية التي تقدمها وسائل الإعلام للسياسات العمومية وطرق إدارة البلاد
تونس في 2 ماي 2025
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين