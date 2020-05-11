فاطمة المسدي تتوقع أن ينال الإخوان بأمر من المرشد « لَقْشَةً » من السجون

بأمر من المرشد الاعلى يتم تمرير ما يريده من القوانين وتغيير النظام الداخلي للمجلس ليتحكم في النواب
وبأمر من المرشد الاعلى يتم حل المكتب التنفيذي للنهضة ليتحكم فيهم كالنعاج
وبأمر من المرشد الاعلى يتم التحكم في علاقة تونس بالدول و ليتحكم بصلاحيات رئيس الجمهورية
وبأمر من المرشد الاعلى يتم التحكم في الحكومة و يكون حزبه في الحكم والمعارضة في نفس الوقت و وزراءه أداة تنفيذ لتمكينه من السيطرة على كل الصفقات
و بأمر من المرشد الأعلى ستكون نهاية الاخوان في تونس و سنحاسبكم و سنعطيكم « لقشة » من السجون لذلك
فاطمة المسدي ، عضو بمجلس نواب الشعب سابقا