فاروق بوعسكر و ابراهيم بودربالة، كل يغنّي على ليلاه

🔴صباح اليوم / رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر يقول: إن سد الشغور في مجلس نواب الشعب ومعاينة ذلك هي من صلاحيات البرلمان ولا يمكن للهيئة أن تتدخل فيه…. نحن على ذمة البرلمان لإجراء الانتخابات التشريعية الجزئية في الخارج، ونحن لم نتوصل بعد بطلب رسمي من المجلس في هذا الشأن
🔴مساء اليوم / رئاسة البرلمان متاع بودربالة تصدر بلاغا جاء فيه
لم يتسن انطلاق عمل المجلس بتركيبته المكتملة بالنظر إلى أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اتجهت إلى الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ونشرها دون استكمال 7 مقاعد راجعة إلى دوائر انتخابية بالخارج
ويبقى هذا الأمر من مشمولات الهيئة لكونها لم تتوصل إلى إجراء انتخابات بالدوائر المذكورة في أي طور، قبل الإعلان النهائي عن النتائج، قبل مباشرة المجلس لمهامه أو بعد ذلك وفي هذه الحالة، تعود المسؤولية القانونية لمعاينة هذه الوضعية والنظر في سبل تصحيحها إلى الهيئة عملا بمقتضيات القانون الانتخابي