غزة : مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخريْن بجروح خطيرة خلال اشتباكات شمال القطاع

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة خلال اشتباكات في شمال قطاع غزة في وقت سابق اليوم
وذكرت صحيفة « تايمز أوف إسرائيل » أن أحد الجنود القتلى هو النقيب إيتان إسرائيل شكنازي، 24 عاماً، الذي كان نائب قائد سرية في الكتيبة 932 في لواء ناحال
ونقلت الصحيفة عن الجيش أن اسم الجندي الثاني سيكشف عنه لاحقاً
وأضاف جيش الإحتلال الإسرائيلي أن جنديين آخرين من الكتيبة 932 أصيبا بجروح خطيرة في الحادث نفسه في بيت حانون شمال غزة
في الأسبوع الماضي، قُتل الرقيب أورييل بيريتس، 23 عاما، بصاروخ مضاد للدبابات في بيت حانون، وأصيب سبعة آخرون، ثلاثة منهم بجروح خطيرة